Rhume, grippe ou COVID-19 ? Un expert vous aide à y voir plus clair | Santé

DIMANCHE 22 septembre 2024 (HealthDay News) – C’est la période de l’année où les virus respiratoires commencent à circuler largement, mais comment faire la différence entre les symptômes d’un rhume, de la grippe et du COVID ?

Dr William Brian Glenndu Hackensack Meridian Medical Group dans le New Jersey, partage ce que vous devez savoir pour être prêt à affronter n’importe quel virus qui se présentera à vous cet automne et cet hiver.

Le défi du rhume, de la grippe et COVID 19 c’est que les symptômes de chacun sont similaires, a noté Glenn.

Un rhume peut se manifester par une toux, des éternuements, un écoulement nasal, un mal de gorge et de la fatigue, tandis que la grippe peut inclure tous ces symptômes ainsi que des maux de tête, de la fièvre, des frissons, des courbatures et de la fatigue.

Parallèlement, la COVID peut se manifester par des symptômes de rhume et de grippe, ainsi que par une perte du goût ou de l’odorat, une diarrhée, des nausées et des vomissements ou un essoufflement, a déclaré Glenn.

Les symptômes du rhume apparaissent généralement progressivement, tandis que ceux de la grippe apparaissent soudainement. Les symptômes de la COVID apparaissent entre deux et 14 jours après l’exposition à la surface et peuvent évoluer vers des symptômes plus graves chez certaines personnes.

Certaines personnes sont-elles plus à risque que d’autres de développer un rhume, la grippe et la COVID-19 ?

Les personnes âgées, ainsi que les enfants et les adultes souffrant de maladies chroniques comme le diabète, les maladies pulmonaires ou rénales, les troubles métaboliques, les maladies cardiaques et le cancer, sont plus susceptibles de contracter des infections respiratoires. La prise de certains médicaments qui affaiblissent le système immunitaire peut également augmenter le risque de contracter ces maladies, a ajouté Glenn.

Si vous voyagez, n’oubliez pas que la saison du rhume et de la grippe dans votre lieu de destination peut être différente de celle des États-Unis. Vérifiez auprès du Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies pour voir quels vaccins sont requis dans votre pays de destination.

Si vous présentez un risque moyen de contracter l’un de ces virus respiratoires, suivez les directives relatives aux vaccins contre la grippe et la COVID. Si vous présentez un risque plus élevé en raison d’autres problèmes de santé, vous devez discuter avec votre professionnel de la santé de la stratégie de prévention qui vous convient.

Pour vous protéger de tous ces virus, lavez-vous fréquemment les mains, couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez, éternuez dans votre épaule, portez un masque lorsque cela est approprié, nettoyez régulièrement les surfaces fréquemment touchées (comptoirs, poignées de porte, poignées de toilettes), restez hydraté et reposez-vous lorsque vous en avez besoin, a déclaré Glenn.

SOURCE : Hackensack Meridian Health, communiqué de presse, 16 septembre 2024