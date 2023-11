Rhume, grippe, COVID-19 et VRS : comment identifier les différents symptômes et rester en sécurité

Pour ceux qui tombent malades en automne et en hiver, le diagnostic pourrait être un hasard.

Avec la menace du rhume, de la grippe, du COVID-19 et du VRS, il peut être difficile de déterminer le coupable.

Le Dr Marc Siegel, contributeur médical de Fox News, a partagé avec Fox News Digital que parmi les quatre conditions, il y a « beaucoup [an] chevauchement” dans les symptômes.

LA SAISON DU RHUME ET DE LA GRIPPE ARRIVE : CONNAISSEZ MAINTENANT LES SIGNES AVERTISSEURS ET LES SYMPTÔMES

Alors, comment faire la différence entre un rhume, la grippe, le COVID et le VRS ?

Voici quelques indications.

Rhume

Causé par des virus, un rhume se caractérise par des symptômes typiques tels qu’un nez qui coule ou bouché, un mal de gorge, de la toux, des éternuements, une congestion nasale, des maux de tête, de légères courbatures et une légère fièvre, selon la clinique Mayo.

VOUS AVEZ UN Rhume OU UNE GRIPPE ? VOICI COMMENT SAVOIR SI VOUS POUVEZ ENCORE VOUS ENTRAÎNER : « UTILISEZ LE CONTRÔLE DU COU »

Les adultes peuvent attraper un rhume deux ou trois fois par an, tandis que les nourrissons et les jeunes enfants peuvent en avoir plus souvent.

La plupart des gens se remettent d’un rhume en une semaine environ et les soins médicaux sont généralement inutiles à moins que les symptômes ne s’aggravent.

Les rhumes sont le plus souvent causés par des rhinovirus, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Ils se propagent par les gouttelettes respiratoires libérées par la toux et les éternuements, ou par contact personnel comme une poignée de main ou une étreinte.

La meilleure façon de vous protéger contre le rhume est de vous laver souvent les mains et d’éviter les autres personnes infectées, selon le CDC.

Grippe (la grippe)

Les symptômes de la grippe peuvent ressembler à ceux du rhume, mais les répercussions pourraient être plus graves.

La grippe est causée par des virus grippaux qui affectent le nez, la gorge et parfois les poumons, selon le CDC, et peuvent provoquer une maladie légère à grave.

CONSEILS DE PRÉVENTION DE LA GRIPPE DU CHIRURGIEN GÉNÉRAL DE LA FLORIDE : UN MODE DE VIE SAIN AU QUOTIDIEN EST LA CLÉ

Dans certains cas, la grippe peut être mortelle.

Le virus a entraîné entre 12 000 et 52 000 décès par an entre 2010 et 2020, selon les données du CDC.

Les symptômes de la grippe sont généralement soudains, a déclaré Siegel – et peuvent inclure de la fièvre, des frissons, de la toux, des maux de gorge, un nez qui coule ou bouché, des douleurs musculaires ou corporelles, des maux de tête, de la fatigue et parfois des vomissements et de la diarrhée.

Le CDC a noté qu’il est “impossible” pour les gens de savoir s’ils ont la grippe en se basant uniquement sur les symptômes. C’est pourquoi le diagnostic nécessite des tests effectués par un professionnel de la santé, le plus souvent avec des tests de diagnostic rapide de la grippe (RIDT).

La grippe se propage par les mêmes gouttelettes respiratoires qu’un rhume et peut également être transmise en touchant des surfaces infectées, puis en touchant votre visage.

APRÈS AVOIR PERDU SA JAMBE À CAUSE DE LA GRIPPE, UNE FEMME DE VIRGINIE EXHORTE LES GENS À SE FAIRE VACCINER : « NE PERDEZ PAS DE TEMPS »

Les personnes grippées sont plus contagieuses dans les trois à quatre premiers jours suivant leur maladie.

Les enfants sont les plus susceptibles de contracter la grippe, selon une étude de 2018 publiée dans Clinical Infectious Diseases ; mais le CDC considère toujours que la maladie est très courante.

Selon le CDC, le moyen le plus efficace d’éviter la grippe est de se faire vacciner chaque année, de suivre un protocole de lavage fréquent des mains et de maintenir une distance avec les personnes malades.

Coronavirus (COVID-19)

Le COVID-19 présente tous les mêmes symptômes que le rhume et la grippe, notamment de la fièvre, des frissons, de la toux, des courbatures, des maux de gorge, de la congestion, un écoulement nasal, de la fatigue et des maux de tête.

Siegel a noté que certains symptômes supplémentaires du COVID-19 sont caractérisés par des maux de gorge, une perte de goût, un brouillard cérébral et un essoufflement.

L’une des raisons pour lesquelles des tests COVID rapides sont effectués sur les patients présentant ces symptômes est de distinguer le virus des autres, a déclaré Siegel.

Le COVID-19 peut également être détecté grâce à des tests PCR plus précis, qui fourniront un résultat dans les trois jours.

LES VACCINS CONTRE LA COVID-19, LA GRIPPE ET LE VRS SONT TOUS DISPONIBLES CET AUTOMNE : DÉCOUVREZ CE QUE CERTAINS MÉDECINS RECOMMANDENT ET POURQUOI

Les gens doivent consulter un médecin d’urgence si les symptômes se traduisent par des difficultés respiratoires, une douleur ou une pression thoracique persistante, une nouvelle confusion ou une incapacité à rester éveillée, ainsi qu’une peau, des lèvres ou des ongles pâles, gris ou bleus, selon le CDC.

Les mesures de prévention du coronavirus consistent notamment à se tenir à jour en matière de vaccins, à améliorer la ventilation des espaces intérieurs, à tester le COVID, à rester à la maison lorsque des symptômes apparaissent et à éviter tout contact avec des personnes susceptibles d’être infectées, a indiqué l’agence.

D’autres mesures préventives consistent à porter des masques ou des respirateurs, à éviter les zones très fréquentées et à se tenir à distance des autres.

Virus respiratoire syncytial (VRS)

Le VRS, ou virus respiratoire syncytial, peut provoquer les mêmes symptômes de base : écoulement nasal, toux, éternuements et fièvre.

D’autres symptômes du virus, tels qu’une respiration sifflante et une diminution de l’appétit, pourraient le différencier d’autres affections, selon le CDC.

PÉNURIE DE VACCINS CONTRE LE VRS POUR LES BÉBÉS : CE QUE LES PARENTS DOIVENT SAVOIR POUR GARDER LES NOURRISSONS EN SÉCURITÉ

Bien que les nourrissons soient les plus à risque d’infection par le VRS, ils peuvent présenter différents symptômes, tels que de l’irritabilité, une diminution de l’activité et des difficultés respiratoires.

Comme l’a noté Siegel, les patients atteints du VRS peuvent devenir essoufflés et afficher une fièvre « très élevée », ce qui pourrait nécessiter une visite aux urgences.

“Il est particulièrement risqué pour les très jeunes, où il obstrue les petites voies respiratoires, et pour les personnes âgées, qui ne disposent pas de la réponse immunitaire nécessaire pour le combattre rapidement”, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER SANTÉ

Les nourrissons et les personnes âgées courent un risque d’infection plus grave, qui peut évoluer vers d’autres affections comme la bronchiolite et la pneumonie, déclare le CDC.

Une hospitalisation peut également être nécessaire pour les nourrissons et les personnes âgées qui souffrent de déshydratation ou de difficultés respiratoires.

La plupart des infections à RSV s’amélioreront en une semaine, selon le CDC, et peuvent être traitées avec des médicaments en vente libre et des soins à domicile.

Bien qu’il existe des différences subtiles entre le VRS et d’autres affections, les protocoles de transmission et de prévention restent pour l’essentiel les mêmes, notamment l’éloignement des personnes présentant des symptômes et la prudence lorsque l’on touche des surfaces étrangères.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plusieurs vaccins contre le RSV sont disponibles pour tous les âges et sont recommandés par le CDC comme aide à la prévention.