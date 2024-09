Rhumatologie | Sinaï Santé

Le Centre Rebecca MacDonald pour l’arthrite et les maladies auto-immunes de l’hôpital Mount Sinaï intègre les soins cliniques, la recherche et l’éducation sur les maladies rhumatismales et auto-immunes.

Notre programme de rhumatologie est l’un des plus importants du genre en Amérique du Nord et nos experts jouent un rôle actif dans la formation de médecins du monde entier.

Chaque année, nous prenons en charge plus de 15 000 patients. Nous traitons des patients souffrant de 115 formes d’arthrite et des patients souffrant de maladies rhumatismales et auto-immunes plus graves et potentiellement mortelles.

Notre centre abrite l’un des plus grands centres d’essais cliniques en rhumatologie. Nous réunissons une expertise de calibre mondial en génétique, en épidémiologie et en rhumatologie. Bon nombre de nos études testent des thérapies novatrices pour la première fois au Canada, offrant ainsi aux patients davantage d’options de traitement.

En tant que partenaire entièrement affilié à la Université de Torontonos cliniques jouent un rôle essentiel en tant que ressources pédagogiques pour les étudiants en médecine, les résidents en médecine interne et les boursiers en rhumatologie.