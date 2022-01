« Rhubarbe totale »: Boris Johnson dément les affirmations selon lesquelles il aurait approuvé le transport aérien d’animaux hors d’Afghanistan | Politique Nouvelles

Boris Johnson a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait approuvé le transport aérien d’animaux hors d’Afghanistan, affirmant qu’ils étaient « de la rhubarbe totale ».

Les remarques du Premier ministre interviennent après que des courriels de lanceurs d’alerte ont soulevé d’autres questions sur son insistance à ne pas intervenir.

En décembre dernier, le Premier ministre a rejeté les affirmations d’un ancien responsable du ministère des Affaires étrangères selon lesquelles le gouvernement accordait la priorité aux animaux plutôt qu’aux personnes comme étant « un non-sens complet ».

Mais de nouveaux courriels publiés par la commission spéciale des affaires étrangères, qui mène une enquête sur la gestion par le gouvernement de la crise afghane, suggèrent que M. Johnson a personnellement autorisé les efforts de sauvetage des animaux de compagnie et des animaux.

Le 25 août 2021, un fonctionnaire travaillant pour le ministre des Affaires étrangères Lord Goldsmith a envoyé un e-mail à l’équipe des « cas spéciaux » du ministère des Affaires étrangères concernant l’éventuelle évacuation d’une organisation caritative pour animaux sans nom.

Le responsable y écrit: « L’association caritative équivalente Nowzad, dirigée par un ex-Royal Marine, a fait l’objet de beaucoup de publicité et le Premier ministre vient d’autoriser l’évacuation de son personnel et de ses animaux, [animal charity – name redacted] espèrent être traités au même titre ».

Cela semble étayer les affirmations faites l’année dernière dans des preuves écrites par le dénonciateur Raphael Marshall, un agent de bureau au ministère des Affaires étrangères, selon lesquelles le département « a reçu une instruction du Premier ministre » d’utiliser une « capacité considérable » pour aider les animaux à quitter le pays. pris en charge par Nowzad, dirigé par Paul « Pen » Farthing.

Sky News a également obtenu des courriels divulgués qui semblent montrer que la principale assistante parlementaire de M. Johnson, Trudy Harrison, a déclaré à Virgin Atlantic que ses efforts pour sécuriser un avion pour évacuer les animaux de Kaboul étaient soutenus par le gouvernement et que les autorisations seraient « accélérées ».

De plus, Mme Harrison contacté une compagnie charter privée dans l’espoir d’obtenir un avion pour transporter les animaux et le personnel lors de l’évacuation de l’Afghanistan, leur disant que son patron était enthousiaste.