Rhubarbe Sarriette et Tofu Deux Façons

J’ai l’habitude de la rhubarbe cuite dans des cordonniers, des chips et des crumbles, mais elle brille aussi lorsqu’elle est traitée comme un ingrédient salé, comme dans les khoresh rivas de Naz Deravian, une version végétarienne du grand ragoût de printemps réconfortant souvent fait avec de l’agneau. Ici, la rhubarbe cuit sur un lit de haricots mijotés avec du persil frit et de la menthe, devenant douce et tendre dans la vapeur de la casserole, mais gardant sa couleur et sa saveur glorieuse.

Ce n’est pas un plat rapide – il faut un certain temps pour préparer et faire frire le persil et la menthe, et pour faire frire les oignons et faire mijoter les haricots. Mais le résultat est époustouflant, plus comme un Statement Bean, un Celebration Bean, un Party Bean ! Et si vous utilisez des haricots secs au lieu de conserves, vous pouvez utiliser deux tasses de cette eau de cuisson pour donner encore plus de profondeur au braisage.

Si vous voulez un repas plus rapide et que vous aimez les saveurs légèrement sucrées et salées des tomates et des œufs sautés, je veux vous présenter la soupe au tofu et aux œufs de tomates de Hetty McKinnon.