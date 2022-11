RHOP Wendy dit que Peter Thomas a ombragé Mia, Robyn s’exprime

Le drame sur Les vraies femmes au foyer du Potomac est loin d’être terminé, et il semble que les choses vont monter d’un cran.

Comme indiqué précédemment, les observateurs de Bravo bourdonnent toujours à propos de Mia Thornton se heurtant à Wendy Osefo et lançant un verre à Wendy Osefo lors du voyage du casting à Miami. Le désordre a commencé lorsque Mia a contesté le fait que Wendy n’ait pas dit à Peter Thomas qu’elle était en ville.

Peter, un ami de la famille Thornton, a également dit à Mia qu’il avait eu du “boeuf” avec Wendy parce qu’ils étaient en pourparlers pour créer une coentreprise, mais Wendy a disparu au combat.

Maintenant, Wendy s’exprime dans un clip de prévisualisation #RHOP et elle prétend que Peter n’est peut-être pas aussi proche de Mia que la femme au foyer le pense.

Le Dr Wendy Osefo dit que Peter Thomas a saccagé Mia Thornton

Un aperçu de l’épisode du 27 novembre de ce soir partagé pour la première fois exclusivement avec Page 6 montre le Dr Wendy discutant avec Ashley Darby, Karen Huger et Candiace Dillard et alléguant que Peter, 62 ans, a un jour accusé Mia 37 ans d’avoir un comportement louche.

Non seulement cela, mais le professeur de Johns Hopkins se moque des affirmations de Mia selon lesquelles l’homme d’affaires est comme un frère pour elle.

“Eh bien, restons réalistes”, dit Osefo. “Peter m’a dit que lui et G [Thornton’s husband, Gordon] et Mia avaient l’habitude de partir en vacances ensemble, mais Mia a fait des conneries à la petite amie de Peter à l’époque. L’auteur de “Tears of My Mother” se moque alors de Thornton pour avoir appelé à plusieurs reprises Thomas son “frère”. « Alors tout ça, ‘Peter est mon frère ?’ Depuis quand Peter est-il ton frère ? elle dit. “Parce que la dernière fois que j’ai vérifié, Peter m’a dit qu’il avait arrêté de jouer avec vous tous.”

Ashley intervient alors et suppose que Mia pourrait avoir quelque chose à cacher.







Et tandis que Wendy parle de la relation de Peter avec Wendy, sa collègue ménagère Robyn Dixon explique sa réaction controversée à la mêlée de Miami.

Robyn Dixon parle d’appeler Wendy “antagoniste”

Bien qu’elle n’ait pas été directement impliquée dans le combat de Mia et Wendy, Robyn a attiré l’attention des fans pour sa réaction à l’incident.

Au milieu du drame, la star de #RHOP a été vue appelant Wendy “antagoniste” tout en filmant ce qui se passait comme si elle était caméraman pour TMZ.

“Vous êtes antagoniste”, a déclaré Robyn. “Veux-tu te battre? Alors combattez. Si tu ne veux pas te battre, alors chut !”

Plus tard, elle s’est moquée de Wendy et l’a déclarée “la gagnante” du combat.

Dans une récente interview avec AUJOURD’HUI, Robyn a défendu ses actions et a déclaré qu’elle encourageait simplement Wendy à considérer “combien elle a à perdre”.

“Mia a eu tort d’avoir jeté la boisson”, a déclaré Robyn. « J’aimerais qu’elle ne le fasse pas. Mais mon truc avec Wendy, c’est que je voulais vraiment qu’elle arrête parce que je ne voulais pas qu’elle fasse quelque chose qu’elle regretterait et qui mettrait en péril son travail ou sa réputation.

Elle a continué,

“Je lui ai expliqué que tu as plus à perdre que Mia. … Quand je lui dis ‘tu es antagoniste’, je lui dis ça parce que je dis que tu vas lui faire faire quelque chose que tu ne veux pas qu’elle fasse, parce que tu ne veux pas être pris dedans. C’était donc tout ce que je voulais dire, et je suis contrarié qu’ils n’aient pas vraiment exprimé cela.

Oh vraiment, Robyn ?

Non seulement Robyn a parlé de ses commentaires à Wendy, mais elle s’est également moquée des gens qui l’appelaient des hypocrites Gizelle Bryant pour avoir pris le parti de Mia malgré le dynamitage de Monique Samuels dans la saison 5.

Comme indiqué précédemment après la bagarre entre Monique et Candiace, Robyn et Gizelle ont critiqué la femme au foyer de l’époque pour être tombée dans les stéréotypes des femmes noires et ont fermement condamné son comportement.

Selon Robyn cependant, les deux situations sont totalement différentes.

“Je ne comprends même pas la comparaison”, a déclaré Robyn AUJOURD’HUI. “Pour moi, c’était deux choses totalement différentes. … À mon avis, jeter de l’eau sur le visage de quelqu’un est une erreur. Mais pour comparer cela à Monique attrapant Candice et la frappant plusieurs fois, je ne pouvais tout simplement pas faire le lien.

Elle a continué,

«Cela ne s’est tout simplement pas transformé en cette situation. Comme nous n’étions pas comme, ‘Oh mon dieu, Mia est horrible, ou Wendy a fait ça.’ Ce n’était pas une de ces choses où nous prenions parti. C’était juste comme, ‘ok, ça doit s’arrêter. “Avec l’affaire Monique, la violence n’était pas OK, mais j’étais plus bouleversée par ce qui s’est passé ensuite avec les réseaux sociaux, la manipulation, le mensonge et tout ça.”

Comme indiqué précédemment, Monique a récemment pesé et applaudi Wendy pour ne pas avoir réagi violemment aux actions de Mia. Ses commentaires ont amené Candice Dillard à l’ombrer (encore une fois.)

Que pensez-vous de l’explication de Robyn Dixon ? Avait-elle vraiment à cœur l’intérêt de Wendy ?

Les vraies femmes au foyer du Potomac diffusé le dimanche à 20 h HE sur Bravo.