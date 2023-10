Les slogans officiels de la saison 8 de #RHOP sont ICI et ils présentent une femme au foyer frappante, l’ombre érudite d’un petit professeur et un déni de chercheur d’or.

Comme indiqué précédemment, l’ensemble du groupe des beautés des cerisiers en fleurs est de retour pour la huitième saison, notamment Gizelle Bryant, Karen Huger, Ashley Darby, Robyn Dixon, Candiace Dillard Bassett, Wendy Osefo et Mia Thornton.

Les dames rejointes par la nouvelle Nneka Ihim reviendront à la télévision sur Dimanche 5 novembre à 20 h HE/PT sur Bravoet avant cela, leurs slogans ont été publiés.

Gizelle Bryant

Le slogan de Gizelle fait référence à ses trois filles Angel, Grace et Adore.

“Je ne suis pas un ange, mais donne-moi un peu de grâce et tu apprendras à m’adorer.”

Ashley Darby

Ashley nie être une chercheuse d’or car elle reste séparée de son mari, Michael.

“Vous n’avez pas besoin de chercher de l’or quand vous brillez autant.”

Robyn Dixon

Le slogan de Robyn fait référence au morceau « Truth Hurts » de Lizzo et c’est un retour provocant aux discussions en cours sur son mariage.

“Je viens de faire un test ADN, et il s’avère que je m’en fiche à 100 %.”

Candiace Dillard Bassett

La chanteuse résidente de #RHOP a décidé de chanter une partie de son slogan.

“Quand ils descendent bas, j’atteins juste une note haute.”

Elle applaudit également les fans qui ne sont pas très satisfaits de son slogan et pensent qu’il s’agit d’une « mise en scène » de la part de la production.

Wendy Osefo

Bien sûr, les cours sont en cours pour le Dr Wendy.

“Si vous voulez tester ce professeur, soyez prêt à échouer.”

Nneka Ihim

La débutante Nneka fait référence à ses racines africaines dans son slogan.

“Le Nigéria m’a élevé, Los Angeles m’a créé et Potomac se souviendra de moi.”

Mia Thornton

Le slogan de Mia fait référence à sa reine au milieu d’un éventuel déménagement, et non à sa séparation d’avec son mari Gordon. Quel dommage.

“Peu importe la taille de notre maison, je suis toujours la reine de ce château.”

Karen Huger

La Grande Dame fait référence aux dames qui portent ses coattails, ou du moins nous le pensons.

“Je ne monte pas la clôture chérie, je suis la clôture, tu me chevauches.”

Écoutez les slogans de la saison 8 de #RHOP en action.







#RHOP Premier aperçu de la saison 8

Plus tôt cette semaine, un aperçu du Les vraies femmes au foyer du Potomac la première est sortie et centrée sur Robyn et Juan Dixon. Les dames parlent du mari de Robyn qui continue de faire la une des journaux pour tricherie présumée.

Après que Juan ait admis avoir payé la chambre d’hôtel d’une femme parce qu’elle « avait perdu son portefeuille », il a été aperçu dans une laverie automatique et un salon de manucure avec une femme.

«Je sais que cela la ronge et que tout le monde se moque de son mariage», déclare Gizelle, la meilleure amie de Robyn. “Maintenant, il y avait une autre photo de Juan faisant surface dans un salon de manucure de tous les endroits”, explique Ashley.

Jetez un oeil ci-dessous.