RHOP Réconciliation ? Mia parle de Jacqueline [Exclusive]

Il y a plus de drame à venir entre deux vedettes #RHOP, mais il semble que l’un d’eux espère réparer leur amitié fracturée.

Au cours de la saison 7 de Les vraies femmes au foyer du Potomac, Mia Thornton s’est disputée avec Jacqueline Blake lors d’une confrontation choquante au Mexique.

Les besties se sont cogné la tête au milieu d’un désaccord parental et les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là. Une Mia bouleversée a accusé Jacqueline d’être la maîtresse de plusieurs hommes au milieu de rumeurs déjà en cours selon lesquelles elle aurait couché avec le mari de Mia, Gordon. Jacqueline l’a nié avec véhémence, tandis que Mia a continué à l’accuser d’avoir plusieurs partenaires mariés.

Maintenant, il semble que le mauvais sang qui se profile entre eux se poursuivra lors de la réunion #RHOP qui les réunira à nouveau face à face.

“Vous n’avez jamais été le PDG de votre entreprise, votre entreprise familiale était en ruine”, dit Jacqueline en tenant des morceaux de papier qui pourraient être des reçus.

Avant le grand sitdown, Mia a dit BOSSIP qu’il y a eu plusieurs moments clés entre elle et Jacqueline que le public n’a pas vus. De plus, leur dernier combat n’a rien de nouveau étant donné qu’ils ont déjà pris des «pauses» d’amitié.

“Alors Jacqueline et moi, nous nous disputons tout le temps, c’est vrai, c’est notre relation depuis que nous avons 15 ans”, a déclaré la femme au foyer Rédacteur en chef Danielle Canada. « Il n’y a rien de nouveau ici. Le défi, je pense, est que parce que c’est tellement courant maintenant, vous n’avez pas la chance de voir tout ce qui s’est réellement passé avant d’en arriver au point où c’est comme: «Oh mon Dieu, j’en ai tellement marre. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Pas tout de suite. J’ai juste besoin d’une pause. J’ai besoin d’une pause. Une autre chose que je pense qu’il est important que le public comprenne, c’est que Jacqueline et moi avons déjà pris des pauses auparavant », a-t-elle ajouté. “J’ai passé des années sans lui parler parce que nous ne sommes tout simplement pas en mesure de nous rencontrer et nous nous battons tellement et elle n’aime peut-être pas mon groupe d’amis à l’époque et donc elle ne veut pas être impliquée dans ce que je ‘ Je fais. Ce n’est donc pas nouveau. Alors nous nous battons, je suis surpris que nous l’ayons emmené jusqu’à la plate-forme. J’espérais vraiment que nous pourrions le garder séparé et qu’elle pourrait me lire pour la saleté dans les coulisses, et ensuite nous pourrions être amis pour montrer au monde qu’il y a de l’amour là-bas, mais nous ne pouvions tout simplement pas le faire.

Tout en notant qu’il y avait “une lecture de saleté égale” entre eux, Mia a dit qu’il y avait en fait “beaucoup d’amour là-bas”, d’autant plus qu’elle est toujours en contact avec la famille de Jaqueline.

“Le défi aussi, c’est qu’il y a beaucoup d’amour là-bas”, a déclaré Mia. «Jacqueline est, je la considère comme ma sœur, et les sœurs se battent. Oui, nous sommes brutaux. Nous sommes probablement pires que des copines. Et le plus dur, c’est que j’ai sa famille, car je les considère comme ma famille, et donc maintenant c’est comme si nous étions déchirés. Je parle à sa sœur, je parle à sa mère, et ils disent tous : « Qu’est-ce qu’on fait ? Comment pouvons-nous résoudre ce problème?” Et je suis juste comme, “Je ne sais pas.” Je n’ai pas de réponse à cela parce qu’il y a tellement de gens impliqués. Mais ça me fait mal au cœur parce que j’ai juste l’impression que nous avons traversé tellement de choses que nous n’aurions jamais dû le faire. Nous aurions dû pouvoir le garder séparé.

Elle a également noté qu’elle n’avait pas parlé directement à Jacqueline parce qu’elle n’était “pas prête à écouter”.

“Je pense qu’elle veut être une victime, et je ne peux pas discuter avec ça.”

OUF !

En ce qui concerne la réunion #RHOP de dimanche, Mia a déclaré qu’elle servirait “l’énergie de la déesse” dans sa robe bleue Nneka “Brides By Nona” tout en étant assise un peu plus loin d’Andy Cohen, ce à quoi les femmes au foyer font toujours très attention. On pense que les femmes au foyer les plus proches du patron de Braov ont eu la saison la plus excitante, mais Mia n’est pas dérangée par son placement de siège.

“En fait, j’aime mon siège”, a déclaré Mia à BOSSIP. “J’ai l’impression de devenir claustrophobe quand je suis trop proche des gens de toute façon et là où je suis assis, je vois toute la pièce parce que je suis juste assis ici à regarder tout se dérouler comme le PDG que je suis. Je ne veux pas être au milieu. Je ne veux pas être si proche. Donc je suis sur la fin et je pense que les gens se disent : “Oh, est-ce un signe que Mia ne reviendra pas l’année prochaine ?” Et je me dis: “Ouais, j’étais assis exactement au même siège que l’année dernière.”

Elle a également ajouté qu’elle avait délibérément dit ce qu’elle pensait à tout moment afin que son microphone #RHOP Reunion capte ses commentaires.

“Je suis devenue intelligente cette année”, a révélé Mia. “Je sais que ces micros captent tout, donc normalement je m’arrêterais quand quelqu’un commencerait à parler. Cette année, j’ai juste continué à parler. Je vais juste dire parce que je sais qu’ils obtiennent tout !

Regardez notre exclusivité avec Mia Thornton ci-dessous.

Les vraies femmes au foyer du Potomac La réunion démarre le 19 février, avec la partie 2 prévue pour le dimanche 26 février et la partie 3 sur le calendrier pour le dimanche 5 mars.