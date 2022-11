RHOP Monique Samuels aux côtés de Wendy au milieu de l’altercation de Mia

Un ancien Vraie femme au foyer du Potomac pèse sur un moment controversé de l’épisode de dimanche qui a établi des parallèles avec son passage dans la série.

Monique Samuels maintenant de Amour et mariage DC la célébrité parle du moment où Mia Thornton et le Dr Wendy Osefo se sont affrontés à Miami.

Comme indiqué précédemment, alors qu’elle dînait au restaurant Bar One de Peter Thomas, Mia a jeté son verre en direction de Wendy lors d’une vive dispute.

Les choses se sont d’abord intensifiées entre les deux après que Mia a déclaré que Wendy aurait dû “s’enregistrer” avec Peter Thomas lors de leur voyage à Miami, car elle envisageait de faire affaire avec lui.

« Le seul homme à qui j’ai annoncé mon arrivée en ville, c’est mon mari », a rétorqué Wendy. “Chérie, peut-être que tu parles à d’autres hommes comme ça. C’est peut-être comme ça que vous et votre mari jouez, moi et mon mari ne jouons pas comme ça, point final ! elle a ajouté. “Tu me dis d’appeler un gars pendant que je suis en ville, je ne suis pas en ville pour affaires.”

L’explication de Wendy justifiait apparemment un verre et les choses se sont enchaînées à partir de là.

La mêlée désordonnée qui a suivi comprenait Mia se cassant plusieurs ongles en essayant d’atteindre Wendy qu’elle a frappée avec son sac à main, des accusations de Karen Huger “sautant la clôture”, Robyn Dixon qualifiant Wendy d’antagoniste et Wendy qualifiant Gizelle Bryant d’hypocrite pour avoir pris le parti de Mia. .

“Je n’entendrai pas les empathiques de Mia ou quelqu’un qui est d’accord avec la violence maintenant”, a déclaré Wendy. “Mais quand Monique l’a fait à Candiace, elle était contre la violence.”

Wendy faisait référence au moment où Gizelle et un certain nombre d’autres dames du casting ont glacé Monique Samuels dans la saison 5 après avoir eu une altercation physique avec Candiace Dillard. Monique a affirmé qu’elle s’était évanouie au moment où elle a attrapé Candiace par les cheveux dans une cave et l’a tirée vers le bas, mais le groupe a déclaré qu’elle jouait dans les stéréotypes féminins noirs, et Gizelle a déclaré qu’elle avait besoin de sécurité pour être autour de la femme au foyer. Wendy elle-même a également accusé Monique de ne pas avoir de remords à propos du combat.

Maintenant, Monique pèse sur le moment désordonné de Miami entre Mia et Wendy et il est clair de quel côté elle est.

Monique Samuels parle de Mia Vs. Wendy

Monique a récemment raconté LeQuartierParle qu’elle est fière du professeur Johns Hopkin pour ne pas être physiquement violent avec Mia.

“Je ne connais pas toute l’histoire, mais j’applaudis Wendy pour ne pas être devenue physique comme je l’ai fait après avoir été frappée au visage avec un verre”, a déclaré Monique exclusivement à TNHT. “Elle avait toutes les raisons de se défendre après avoir été éclaboussée au visage puis apparemment frappée avec un sac à main et elle a choisi d’utiliser ses mots à la place. “Une chose que Wendy m’a dite à l’époque chez Karen, c’est qu’elle ne deviendrait jamais physique, elle utiliserait ses mots. De toute évidence, elle a été à la hauteur de cette déclaration en ce moment.

Elle a également partagé qu’elle avait averti le Dr Wendy qu’un jour sa famille serait ensuite attaquée par les femmes “misérables” de la série et s’est moquée de l’idée que les choses deviennent physiques pour Peter Thomas.

“Je lui ai dit lors de la réunion de la saison 5 qu’elle et sa famille seraient les prochaines”, a déclaré Monique. “La haine avec certaines de ces femmes n’est pas pour la caméra. Ils sont vraiment misérables. Une chose que Wendy devrait comprendre, c’est qu’il ne s’agit pas de ses actions ou de son absence, elle aurait pu rester assise tranquillement et ils auraient quand même trouvé une raison de la glacer », a-t-elle ajouté. «Les mêmes dames qui m’ont dit des mots ou même contrarier quelqu’un n’est pas un motif pour devenir physique défendent une personne qui est devenue physique à cause de Peter Thomas? MDR!!! Juste wow.”

OOOP !

Que pensez-vous de Monique Samuels pesant sur Mia Vs. Wendy ?

Certains observateurs de Bravo pensent que Monique a un peu d’histoire révisionniste en ce qui concerne son combat avec Candiace.