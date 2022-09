RHOP Le Dr Wendy Osefo s’adresse au Martini Toss de Mia Thornton

Le professeur est ici et elle parle d’un moment difficile dans Les vraies femmes au foyer du Potomac remorque quand elle a été aspergée d’alcool.

Le Dr Wendy Osefo aborde ouvertement un affrontement de la saison 7 avec Mia Thornton qui a envoyé les fans de #RHOP dans un état d’ébriété même si la saison n’a pas encore été diffusée.

Comme indiqué précédemment, les téléspectateurs ont vu un moment choquant dans la bande-annonce lorsque Mia a éclaboussé le contenu de son verre à martini sur le visage du Dr Wendy. Les dames étaient apparemment en train de filmer g au restaurant Bar One Miami de Peter Thomas lorsque Mia a jeté le contenu de son verre à Wendy avec désinvolture.

Après que plusieurs personnes aient réagi au moment du martini et félicité Mia…

Wendy a laissé entendre qu’ils le faisaient à cause du colorisme. Remarquez, Wendy a déjà contesté le fait qu’elle-même et sa collègue star mélanée #RHOP, Candiace Dillard, soient qualifiées d ‘”agressives” tandis que leurs homologues à la peau plus claire obtiennent des laissez-passer pour leur comportement.

Maintenant, le Dr Wendy s’exprime davantage et encourage les téléspectateurs à regarder ce qui se passe cette saison très étroitement.

Le Dr Wendy Osefo laisse entendre que le moment du verre à martini à Miami de Mia Thornton n’a pas été provoqué

The Real Housewife était un invité récent sur Yahoo “Au courant” pour discuter de son nouveau livre “Tears Of My Mother” et elle a également dit à l’hôte Gibson Johns que les téléspectateurs doivent regarder de près ce qui se passe avec Mia lorsque ce moment est diffusé.

“Je dirais aux téléspectateurs de lui prêter une attention très particulière dès le début”, a déclaré le Dr Wendy dans “In The Know”. « Et voyez si cette action correspondait aux mots. Alerte spoiler, ce n’est pas le cas. Et c’est pourquoi si vous faites attention à la bande-annonce, Karen est si détendue et calme. Parce qu’il n’y avait rien là-bas. “Cela vient un peu de nulle part pour vous…” a répondu John. “Exactement. Parce que s’il y avait quelque chose de tendu, vous connaissez Karen. Elle n’est pas dans le pétrin. Elle se serait probablement levée, ou serait partie, ou elle aurait été comme ça. Mais vous pouvez dire à son comportement que ce n’est rien », a-t-elle ajouté tout en notant qu’ils étaient juste en train de dîner calmement. “Faites très attention.”

En plus de parler de son problème avec Mia, le Dr Wendy a également parlé d’un moment de la bande-annonce lorsqu’elle a tenté d’étendre une branche d’olivier à Gizelle après CETTE “récompense de Dieu” qui a frappé de la saison 6.

Le Dr Wendy Osefo dit qu’elle a essayé d’étendre une branche d’olivier à Gizelle Bryant dans la saison 7

Apparemment, au cours de cette nouvelle saison, les téléspectateurs verront également le Dr Wendy essayer de faire la paix avec Gizelle Bryant.

Si vous vous en souvenez, Wendy est devenue virale après avoir effacé Gizelle Bryant pour avoir répété une rumeur selon laquelle son mari Eddie trichait.

Wendy a dit que la situation actuelle de Gizelle était la récompense de Dieu pour ses actions et Gizelle était assise face à face pendant la lecture.

Plus tard, lors de la réunion #RHOP, Gizelle a déclaré qu’elle « veillait simplement sur » Wendy lorsqu’elle a évoqué la rumeur, mais Wendy ne l’a pas crue.

Dans la bande-annonce #RHOP, Wendy essaie de parler et de serrer dans ses bras Gizelle qui lui dit rapidement; “pas de toucher !”

Selon Wendy, elle n’était pas surprise que cela se produise.

«Je suis à l’endroit où, vous savez, nous avons eu la réunion. Nous avons dit notre morceau, elle le voit d’un côté », a déclaré Wendy sur “Au courant.” « Je le vois d’un autre. Et je– je suis passé à autre chose. Je n’insiste pas là-dessus. Donc mon geste était un rameau d’olivier, comme vous le savez, et puis dans la vraie forme, sans toucher. Je suis comme, OK, fille! elle a ajouté. “Qui sait ce que l’avenir nous réserve à elle et moi, à ce stade, je suis comme, fille, d’accord.”

Que pensez-vous du fait que le Dr Wendy taquine la saison 7 de #RHOP ?