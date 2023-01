RHOP Jacqueline fait exploser Mia après les retombées de leur amitié

Les vraies femmes au foyer du Potomac continue de mettre en lumière une amitié fracturée et le désordre qui l’entoure se répand sur les réseaux sociaux.

Comme indiqué précédemment, Jacqueline Blake a rejoint la saison 7 en tant qu ‘”amie de la série” et la meilleure amie de Mia Thornton.

Malheureusement, les choses entre les deux se sont détériorées lors d’un voyage au Mexique pour un voyage entre filles après que les deux se soient affrontés au sujet de la parentalité lors du trajet en avion. À un moment donné, Mia a allégué que Jacqueline ne prenait pas suffisamment soin de ses enfants qui étaient chez Mia “mangeant toute sa nourriture” et l’argument parental s’est intensifié à partir de là.

Jaqueline a plaisanté en disant qu’il « faut un village pour s’occuper des enfants, mais Mia ne saurait rien à ce sujet », comme une fouille à la femme au foyer dont la mère a été incarcérée pendant son enfance.

Plus tard, les deux ont essayé de se remettre sur la bonne voie, mais une autre dispute s’est ensuivie et Mia a utilisé la ligne “Fermez vos jambes aux hommes mariés” de NeNe Leakes envers son amie de plus de 30 ans. L’accusation était vraisemblablement particulièrement accablante car il y a des rumeurs selon lesquelles Jacqueline aurait couché avec le mari de Mia, Gordon.

“Elle a juste une certaine tension, je pense qu’elle a besoin de plus de d ***”, a déclaré Jacqueline en plaisantant. « Tu veux y aller ? Tu veux parler de tous tes d *** s? a répondu Mia. “D’accord, gardez vos jambes fermées aux hommes mariés, b ***!” dit Mia. “Je me suis battu pour toi toute ma putain de vie”, a déclaré une Jacqueline furieuse qui a déclaré leur amitié terminée. “Tu es foutu ! Je ne coucherais jamais avec ton mari ! Je ne te ferais jamais ça !”

Plus tard, après quelques cajoleries des autres dames, les deux se sont assis, mais les choses sont reparties.

“Ce qui s’est passé était inacceptable”, a déclaré Jacqueline. Dire que vous n’avez pas d’amis, je comprends que vous étiez contrarié, mais le mettre à son niveau et porter une accusation ? J’avais l’impression que tu insinuais Gordon et je me disais, ‘jusqu’où vas-tu aller ?’ J’ai l’impression que tu as insinué des mensonges. « Quel était le mensonge ? » demanda Mia. « Je demande spécifiquement, dites-moi quel était le mensonge. Jacqueline vient de le posséder, c’est bon. Posséder le s ***.

Jacqueline a conclu que Mia “avait vendu son âme” et Mia a dit aux caméras #RHOP que Jacqueline avait une histoire avec des “pipi mariés” quelque chose que Jacqueline a de nouveau insisté était un mensonge.

“Tu es ab ***, tu es la chose la plus dégoûtante de cette planète”, a déclaré l’ancien ami de Mia.

Sur les réseaux sociaux, le boeuf entre eux s’est encore aggravé avec Mia doublant et se faisant appeler “la b ***”…

et Jacqueline a expliqué à ses partisans qu’elle s’attendait à ce que Mia soit une meilleure amie pour elle. Elle a également ajouté que “tous les paris sont ouverts” lorsqu’il s’agit de défendre sa famille contre quelqu’un qui “glorifie l’argent comme si c’était leur Dieu”.

“Ce à quoi je m’attendais, c’était la définition de base d’un ami fidèle dans les manuels”, a écrit Jacqueline. qui n’essayait pas de me poignarder dans le dos, de m’exposer et de me rabaisser, moi et ma famille, pour un chèque. Je cherchais au moins les qualifications minimales, même d’un ami de base. « Vous n’attaquez pas, embellissez et diffamez le caractère de votre ami en aucun cas. C’est ce qu’on appelle votre personnage. Faites ça à un ennemi pas à un ami. Laissez-moi posséder ma vie. VOUS POSSÉDEZ la vôtre. J’aurais pu vous appeler et vous dénoncer devant ce groupe et personne ne vous aurait protégé. Vous avez une mentalité de tous les moyens nécessaires. Vous glorifiez l’argent comme si c’était votre Dieu. Vous traitez les personnes les plus proches autour de vous comme des biens à contrôler.

Lors d’un récent entretien avec Le résumé de la réalitéelle a également ajouté qu’ils ne sont “toujours plus amis” et a dit qu’elle avait le cœur brisé par ce qui s’était passé.

“Je n’aurais jamais vu cela venir”, a déclaré Jacqueline. “Je n’aurais jamais pensé que la personne que je connaissais depuis plus de 20 ans se retournerait contre moi comme elle l’a fait. C’est ma vraie vie. Comme si ce n’était pas une blague ou un scénario. C’était mon meilleur ami. Toute ma famille connaît cette femme de ma mère à mon père qui n’est plus en vie et dans la tombe. Mia était à côté de moi quand mon père a rendu son dernier souffle. C’était quelqu’un à qui je tenais vraiment et sincèrement. Honnêtement, ça a été déchirant.

Juste triste.

Que pensez-vous des retombées d’amitié désordonnées de Mia avec Jaqueline sur Les vraies femmes au foyer du Potomac?