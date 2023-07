‘RHONY’s Erin Lichy nie qu’elle est un ‘Pot-Stirrer’: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Erin Lichy a été appelé un « pot-agitateur » par la plupart des nouveaux Les vraies femmes au foyer de New York lors de la première du tapis rouge de l’émission le 12 juillet – et Erin a applaudi les autres femmes lorsqu’elle a parlé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT sur l’événement. « Je ne suis pas un brasseur. Je suis direct et je dis les choses telles qu’elles sont », a déclaré l’agent immobilier et architecte d’intérieur de 36 ans.

Co-vedette d’Erin Brynn Whitfield a étiqueté Erin – et elle-même – le « remuer le pot » de la saison 14 lorsqu’elle a fait sa propre interview EXCLUSIVE avec HL sur le tapis rouge, quatre jours avant la première de l’émission sur Bravo.

« Je pense que je suis plus intentionnel. Je me dis : ‘Tu viens de me dire quelque chose. Je vais le dire à quelqu’un d’autre. Je pense qu’Erin est involontairement le plus grand agitateur de pot, et je suis intentionnellement le plus grand agitateur de pot », a déclaré Brynn. Jessel Taank a également déclaré à HL qu’Erin était un agitateur lorsque le groupe a filmé l’émission.

Oubah Hassan, quant à lui, a déclaré à HL qu’Erin « a commencé le plus de drame » – mais « Brynn a terminé » le drame en s’impliquant toujours. L’ensemble RHONY le casting a également considéré Erin comme l’agitateur de casseroles lorsqu’ils sont apparus sur Regardez ce qui se passe en direct après le premier épisode diffusé le 16 juillet.

Erin a poursuivi sa conversation avec HL lors de la première du tapis rouge au sujet de sa décision de rejoindre le RHONY redémarrer. La mère de trois enfants a admis qu’elle n’avait en fait pas beaucoup hésité à faire l’émission de téléréalité. « Peut-être que j’aurais dû en avoir plus », a-t-elle dit en riant.

Quant à son histoire personnelle, Erin a déclaré qu’elle pensait que les fans seraient « inspirés » en voyant son équilibre entre la maternité et sa carrière bien remplie. Elle veut aussi montrer au public « qu’on peut être direct et dire ce qu’on ressent sans ruiner des amitiés. Il y a des façons de faire les deux. »

Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer de New York diffusé le dimanche à 21h sur Bravo.

