REAL Housewives of New York City, Leah McSweeney, a critiqué un troll après avoir été appelée pour avoir ignoré les règles de Covid-19 pour voir la star licenciée Dorinda Medley.

Les deux femmes ont créé un lien très spécial pendant le spectacle.

Horrible, 38 ans, a prouvé que son amitié avec Dorinda, 56 ans, était réelle malgré le spectacle alors qu’ils se retrouvaient pour déjeuner vendredi.

Les deux déjeunaient dans un espace extérieur avec un radiateur pendant qu’ils se réchauffaient avec leurs manteaux.

Aucune des stars de la télé-réalité n’a gardé ses distances sociales alors qu’elles se pressaient et souriaient à la caméra.

Cela a poussé les fans à se précipiter vers la section des commentaires pour les claquer car ils avaient précédemment ciblé une co-star Chanteur Ramona qui voyageait et rejetait les directives Covid-19.

Un fan a dit à Leah: « Mais qu’en est-il de Covid-19? Vous avez donné à Ramona une période difficile. »

La mère d’un enfant a rapidement riposté et a dit à son disciple: « Ne voyez-vous pas la différence entre agir comme si vous étiez sur Spring Break au plus fort de la mort de Covid et cette photo? Crétin! »

Depuis le début de la pandémie, Ramona – qui a été testée positive pour le virus extrêmement contagieux – a reçu beaucoup de chaleur de son compagnon femmes au foyer et les fans comme elle a été vue en train de voyager en Floride et St. Barth.

Une source a dit Page six: «C’est très stupide. Elle devra probablement se mettre en quarantaine pendant un certain temps à son retour.

«Elle dit aux gens sur l’île qu’elle garde le secret en raison de son contrat avec Bravo, mais elle prend des photos avec des gens sur l’île et est arrivée par avion dans un avion public.»

En réalité, elle a été critiquée par les fans pour avoir secrètement voyagé à Saint-Barth après l’arrêt de la production en raison d’un membre de la distribution tombant avec Covid-19.

La Mesdames de New York et leur équipage se dirigeaient vers un voyage dans le nord de l’État lorsque la nouvelle a frappé, ce qui aurait clôturé l’année difficile à laquelle ils avaient été confrontés et marqué la fin de la nouvelle saison.

L’initié a partagé: «Le voyage a été annulé dans le cadre des protocoles de sécurité stricts du réseau pour les acteurs et l’équipe pendant COVID.»

Ils ont également ajouté que l’émission Bravo était fière de «donner le bon exemple» en prenant les mesures appropriées en cas d’épidémie.

L’initié a affirmé qu’elle avait été repérée à plusieurs reprises sur l’île au cours des cinq derniers jours depuis son arrivée en avion de St Maarten.

Ramona n’a fait aucune mention de St Barth sur les réseaux sociaux.

La star de la télévision a, à la place, posté des photos d’elle-même dans son appartement de New York sur Instagram au cours des deux derniers jours.

Des sources ont également déclaré au point de vente que le réseau n’aura pas de problème avec ses vacances, tant qu’elle sera mise en quarantaine pendant sept jours après son retour de Saint-Barthélemy – qui est classée comme une destination «à haut risque».

Malheureusement, Ramona n’a pas été la seule à avoir eu de la chaleur pour ses voyages car Luann De Lesseps a également été critiqué faire la fête sans masque en Floride.

UNE RHONY initié dit DailyMail.com les gens dans les coulisses sont furieux contre Luann faire la fête à Portosole à Coral Gables avec les vraies femmes au foyer de Miami, les stars Marysol Patton, Alexia Echevarria et une foule d’amies.

La source a critiqué le chanteur, déclarant à la publication: «C’est absolument scandaleux.

«Tous les yeux sont rivés sur notre émission parce que quelqu’un a été testé positif pour le virus. Pourtant, elle saute dans un avion pour la Floride, déchire le masque et chante et danse lors d’une fête avec un grand groupe de femmes.