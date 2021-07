Le casting de Real Housewives of New York City « panique » alors que les producteurs déterminent qui est réembauché et qui est LICENCIÉ.

Le drame de casting pour la saison prochaine survient alors que les audiences chutent lors de la saison 13.

Getty

Le casting de RHONY est «paniqué» alors que les producteurs déterminent qui est réembauché et qui est LICENCIÉ[/caption]

Bravo

Trois des principales stars sont sur le billot[/caption]

Bravo

Eboni est la nouvelle star de la franchise[/caption]

Comme les notes pour RHONY continuent de baisser, une source a déclaré exclusivement au Sun que les étoiles s’inquiétaient de savoir si elles seraient ou non invitées à revenir pour la saison 14.

Le Bravo la série est actuellement en vedette Chanteur Ramona, Luann de Lesseps, Sonja Morgan, Léa McSweeney et Eboni K. Williams.

L’initié a révélé: « Les choses sont dans un état de panique complet parmi le casting de RHONY.

« Ramona n’est PAS la seule sur le billot.

« Il pourrait y avoir une refonte complète de la série et trois personnes ou plus pourraient être licenciées. »

La source a ajouté: « Eboni, Ramona et Leah sont TOUS en danger. »

Une star qui semble être en danger est Ramona, comme l’a dit l’initié : « Les gens ont exprimé très clairement leur aversion pour Ramona cette saison. Cela n’a plus de sens de l’avoir dans la série. Elle est devenue complètement antipathique.

Ils ont poursuivi : « Quant à Leah et Eboni, ils ont été critiqués par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Et Eboni blâmant les producteurs pour les faibles cotes d’écoute la semaine dernière n’aide pas son cas.

EBONI BLAME LES PRODUCTEURS POUR DE MAUVAISES NOTES

Plus tôt ce mois-ci, la nouvelle star de l’émission dit à TMZ que les producteurs sont à blâmer pour ce qui le rend à l’antenne.

Alors que certaines étoiles sont sur le billot, d’autres semblent être en sécurité.

L’initié a déclaré: « Luann et Sonja semblent être les deux seuls du casting à être en sécurité.

« Le public les aime et ils testent bien. »

Cependant, la source a déclaré que la situation du casting était un « cauchemar ».

LE TOURNAGE A ETE REPOUSSE

Les retrouvailles de la saison 13 de RHONY devaient initialement être tournées le 5 août, mais ont été repoussées à au moins septembre.

De plus, la production de la saison 14 ne commencera qu’en 2022.

La source a affirmé que « repousser le début du tournage de la saison prochaine à l’année prochaine a tout le monde paniqué », ajoutant: « Les acteurs veulent savoir s’ils reçoivent un chèque ou non. »

Il faudra peut-être un certain temps avant que les acteurs apprennent leur sort dans la série, car « les producteurs attendent la toute dernière minute pour faire des offres aux acteurs qu’ils souhaitent ».

La source a déclaré: « La panique parmi les acteurs actuels durera des mois alors qu’ils se démènent pour trouver de nouveaux membres de la distribution.

« C’est un vrai bordel. »

Le Sun a contacté un représentant de RHONY pour commentaires.

CASTING SHAKEUP

En juin, The Sun a rapporté en exclusivité que les producteurs sont « en pourparlers pour embaucher l’animatrice de radio Carolina Bermudez » pour la prochaine saison.

Après avoir déclaré que Carolina, 43 ans, figurait sur la « liste de souhaits » de l’émission, l’informateur a révélé: « Ils commencent le processus de casting plus tôt que jamais, il est donc clair qu’ils veulent faire bouger les choses. »

Carolina a parlé de rejoindre potentiellement l’émission tout en apparaissant sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast.

Elle a dit qu’elle « ne peut pas commenter » les rumeurs, mais a admis être « une grande fan de la franchise ».

Carolina a déclaré que « les femmes qui font partie de la distribution actuelle sont incroyables » et a ajouté que « Eboni était un si bon ajout ».

Elle a poursuivi: « Eboni est en fait de très bons amis avec l’un de mes très bons amis Charlemagne qui travaille à la radio.

« Donc, il y a toutes ces connexions là-bas. »

La personnalité de la radio a également expliqué avec quels membres actuels de la distribution elle peut se voir devenir proche, alors qu’elle a dit qu’elle pensait qu’elle s’entendrait avec Eboni et Leah.

Elle a ajouté : « Luann est un bon moment.

« En fait, j’ai passé du temps avec elle lors d’événements de l’industrie dans différentes situations.

« Je n’ai entendu que des choses merveilleuses à propos de Sonja. »

En ce qui concerne le casting de femmes comme Ramona, Carolina a ajouté: « Je pense juste qu’il y a beaucoup de place pour la croissance là-bas. »





Après avoir noté qu’elle avait entendu cette ancienne star Tinsley Mortimer, 45 ans, peut revenir à RHONY, la mère de deux enfants a déclaré : « Il y a toujours ces rumeurs, mais je pense que les dames sont adorables.

«Je pense que si vous regardez mon pseudo sur tous les réseaux sociaux, je suis la vraie Caroline et je la garde tout à fait réelle.

« Et je pense qu’il y a une grande différence entre mon style de vie et le style de vie que les femmes ont actuellement. »

Getty

La place de Leah dans la série serait menacée[/caption]

Bravo

Une source a déclaré au Sun que les acteurs « paniquaient » alors qu’ils attendaient d’apprendre leur sort dans la série[/caption]