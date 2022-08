‘RHONJ’ Teresa Giudice et Luis Ruelas sont mariés: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “Real Housewives of New Jersey”, Teresa Giudice et Luis Ruelas se sont mariés !

Selon Gens, le couple s’est marié devant 220 invités au Park Chateau Estate & Gardens à East Brunswick, New Jersey. Les quatre filles de Giudice, Gia, 21 ans, Gabriella, 17 ans, Milania, 16 ans et Audriana, 12 ans, étaient toutes à ses côtés.

La star de télé-réalité partage ses enfants avec son ex-mari Joe Giudice. Les Giudice ont officiellement divorcé en 2020 et il a depuis été libéré de prison et a déménagé en Italie.

Les fils de Ruelas, David et Nicholas, ont accompagné leur père au mariage.

Le mariage a été filmé pour une émission spéciale qui sera diffusée sur Bravo. L’émission spéciale devrait être diffusée après la fin de la saison 13 des “Real Housewives of New Jersey”.

Il manquait notamment au grand jour le frère et la belle-sœur de Giudice, Joe et Melissa Gorga. La star de “RHONJ”, Dina Manzo, était également absente, a rapporté le média.

Avant les noces, TMZ a rapporté que l’ex-mari de Giudice est “heureux” que son ex-femme se remarie, mais se sent “désolé” que son nouveau mari doive vivre avec ses beaux-parents, Joe et Melissa Gorga.

“J’ai eu affaire à cette épine dans le pied pendant 20 ans. Malheureusement, ils reviennent toujours”, a-t-il déclaré au point de vente.

Giudice, 50 ans et Ruelas en 2020. Le couple s’est fiancé en octobre dernier lorsque Ruelas a posé la question sur la plage en Grèce.

“C’était absolument exquis”, a déclaré une source à People à l’époque. “Le feu d’artifice chorégraphié a illuminé un panneau” Épouse-moi “lorsque Louie s’est mis à genoux. Teresa a été complètement surprise.”