‘RHONJ’ Star Jennifer Aydin sur son combat avec Dolores: Exclusif – Hollywood Life

Jennifer Aydin et Dolores Catane est entré dans un combat sauvage et dramatique dans les dernières minutes de Les vraies femmes au foyer du New Jersey première de la saison 13, mettant sérieusement en péril l’avenir de leur amitié. La scène était difficile à regarder pour tout le monde – y compris même Jennifer, 45 ans, qui a donné un aperçu de son drame avec Dolores, 52 ans, lors de son interview EXCLUSIVE sur HollywoodLa Viec’est De vraies femmes au foyer podcast, Faites attention Puh-Lease !.

“Je dirai que c’était même difficile pour moi de regarder”, a partagé Jennifer. « Vous savez, le rejouer et voir à quel point… j’avais vraiment mal et à quel point la dynamique était. J’ai juste senti que c’était une situation difficile pour nous. Cela dit, nous avons dépassé cela.

Jennifer a admis HL qu’elle “regrette certaines des choses” qu’elle a dites à Dolores pendant le combat. La maman de cinq enfants a qualifié Dolores de «double visage», de «faux» et de «salope» lors de l’altercation sauvage. Jennifer a mis fin aux insultes en disant que Dolores “ressemble à un vieux sac à main” alors qu’elle sortait de la maison de Dolores avec son mari. Bill Aydin.

“Certaines des choses étaient méchantes et blessantes”, a reconnu Jennifer dans notre interview. « Parfois, dans le feu de l’action, c’est ce que je fais. je me déchaîne. Je parle avant de penser. je sais qu’elle [Dolores] n’était pas content du premier épisode. Mais je me suis excusé pour certaines des choses que j’ai dites. Et je suis vraiment content que Dolores et moi ayons pu arriver à un endroit où nous sommes à nouveau amis. Et vous allez voir comment ça se passe.

Le drame de Jennifer et Dolores a en fait commencé la saison dernière, parce que Jennifer avait l’impression que Dolores était plus une amie pour Marguerite Josephs, qu’elle. Jennifer ne pouvait pas ignorer le fait que Dolores était restée copine avec Margaret même après que Margaret ait révélé la liaison de Bill il y a des années devant la caméra.

“Mon problème avec elle était parfois de voir la dynamique selon laquelle quelqu’un qui fait parfois volte-face prend toujours le parti de mon adversaire”, a expliqué Jennifer. « Au bout d’un moment, les actes parlent plus fort que les mots. Je me souviens que Dolores m’a dit une fois lorsque je l’ai rencontrée pour la première fois : “Quand quelqu’un vous montre qui il est, croyez-le.” Et sachant que Dolores était amie avec nous deux, parfois, quand je la voyais faire volte-face, cela me décevait.

Jennifer a également mentionné que leur grand combat lors de la première provenait “d’une accumulation qui s’est déroulée lors de la réunion de l’année dernière”. C’est à ce moment-là que Dolores a tristement appelé Jennifer le mot C, ce qui a choqué toute la distribution. “Cela ne m’a pas rendu heureux”, a déclaré Jennifer. «Évidemment, je veux parler à mon ami et régler le problème. Et j’ai eu l’impression d’être rejeté. »

“Parfois, vous devez respecter la façon dont les gens se sentent”, a poursuivi Jennifer. “Même si elle n’est pas d’accord avec ça, elle devrait dire : ‘Tu sais quoi, je n’avais pas réalisé que je te faisais ressentir ça, mais je ne vais pas rejeter tes sentiments. Je les reconnais donc et faisons tout ce que nous devons faire pour que cela continue. ”

Nous devrons voir le reste de la saison pour savoir comment Jennifer et Dolores se réconcilient. En attendant, vous pouvez écouter l’intégralité de l’interview de Jennifer sur Apple Podcasts ou Spotify ! Elle intervient sur Thérèse Giudice et Mélissa Gorgaet discute du thé choquant renversé par un ex-ami de Margaret.

