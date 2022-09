RHONJ : Qui est Melissa Gorga ?

La franchise THE REAL Housewives s’est fait connaître par plusieurs de ses membres de la distribution.

Avec Teresa Giudice, Caroline Manzo et Margaret Josephs, Melissa Gorga a également pris de l’importance pour son apparition dans les Real Housewives of New Jersey.

Getty

Melissa Gorga fait partie des acteurs réguliers de RHONJ, elle a rejoint la série télé-réalité en 2011[/caption]

Qui est Mélissa Gorga ?

Née le 21 mars 1979, Melissa Gorga est une star de télé-réalité américaine de Toms River, New Jersey.

En mai 2011, Melissa a commencé à jouer dans la franchise Bravo RHONJ.

Depuis lors, elle est un membre régulier de la distribution de la série et est apparue dans plus de 100 épisodes.

En plus de son mandat à la télévision, elle s’est également aventurée dans la musique et a sorti son premier single On Display en 2011.

En septembre 2013, le premier livre de la femme au foyer Love Italian Style: The Secrets of My Hot and Happy Marriage a été mis à disposition partout.

Le 16 novembre 2021, Melissa a rejoint ses collègues Bravolebrities Kenya Moore, Kyle Richards, Cynthia Bailey et LuAnn de Lesseps pour le spin-off de Peacock The Real Housewives Ultimate Girls Trip.

Tout en taquinant ce à quoi les fans peuvent s’attendre sur RHUGT, elle a partagé avec Cosmopolitan: “C’est définitivement quelque chose que les fans implorent depuis plus d’une décennie, juste pour Bravo de nous mettre tous sur une île ensemble et de voir ce qui se passe.

“C’est comme une lettre d’amour aux fans et c’est tellement différent. Avant même d’arriver sur l’île, il y a eu un drame dans l’avion.





“Vous savez quoi, mieux que ça, il y a eu un drame quand nous étions encore dans nos propres villes et que nous parlions juste du voyage.”

Elle a ajouté: “J’étais juste curieuse de voir, par exemple, comment tout le monde allait s’intégrer.

“Vous verrez certainement des moments entre Teresa et moi qui remontent, comme, à ma participation à cette émission.

“Il y a des moments entre toutes les femmes au foyer avec les autres filles de leurs villes.”

Instagram

Melissa et Joe Gorga sont l’un des principaux couples présentés dans RHONJ[/caption]

Quelle est la valeur nette de Melissa ?

Après plus d’une décennie de célébrité dans la télé-réalité, le public a remis en question la valeur nette de Melissa.

Selon Celebrity Net Worth, elle a amassé une fortune estimée à 3 millions de dollars.

Cela la placerait devant ses collègues RHONJ aluns Danielle Staub et Teresa Giudice.

Cependant, la richesse de Melissa est classée derrière celle de Margaret Josephs, Siggy Flicker et des sœurs Manzo.

Mélissa est-elle mariée ?

Le 20 août 2004, Melissa Marco s’est mariée avec Joe Gorga et a pris son nom de famille.

Le mariage du couple est souvent au centre de divers épisodes de RHONJ.

Melissa et Joe ont trois enfants ensemble, deux fils et une fille.

Leur fille Antonia est leur aînée, tandis que leurs fils Gino et Joey sont les plus jeunes frères et sœurs de la famille.