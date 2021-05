La star de REAL Housewives of New Jersey, Dolores Catania, a révélé qu’elle préparé pour les retrouvailles du spectacle en passant sous le couteau.

La mère de deux enfants a raconté qu’elle avait subi une «chirurgie plastique complète» et qu’elle avait eu un «tout nouveau vagin».

La star de Real Housewives of New Jersey, Dolores Catania, a révélé qu'elle s'était préparée pour les retrouvailles de l'émission en passant sous le couteau

La mère de deux enfants a déclaré qu'elle avait subi une « chirurgie plastique complète » et avait eu un « tout nouveau vagin »

Dolores a dit Style de la page six de sa préparation qui a commencé «des mois» avant l’enregistrement et comprenait neuf heures de chirurgie: «J’ai eu une chirurgie plastique complète, une lipo corporelle complète, un tout nouveau vagin.

«Je ne sais pas ce que cela a à voir avec les retrouvailles, mais je me suis dit pendant que je faisais tout, [why not]! »

Elle a également admis qu’elle «fait probablement le plus de [anyone on] toutes les franchises «Housewives» »pour préparer les enregistrements des retrouvailles.

En plus de ces procédures, Dolores prépare son corps pour l’enregistrement avec des massages lymphatiques et un «régime super crash».

Elle a noté: «Deux millions de personnes vont regarder ça, peut-être plus si nous avons de la chance. Et vous devez être beau, vous devez être à votre meilleur.

Dolores a déclaré à Page Six Style: « J'ai eu une chirurgie plastique complète, une lipo corporelle complète, un tout nouveau vagin »

Dolores a également admis qu'elle « faisait probablement le plus de [anyone on] toutes les franchises 'Housewives' pour préparer les enregistrements des retrouvailles

Dolores a révélé que tout le monde avait des problèmes de tenue de réunion, y compris Jennifer Aydin

Cependant, l’esthétique de la réunion «old Hollywood glam» de Dolores et la robe dorée de Tarik Ediz avaient encore un «drame vestimentaire».

Elle a expliqué: «Nous avons tous eu des problèmes vestimentaires! Jen a commandé une robe, elle était de mauvaise qualité. Ma robe est venue de Turquie et la femme l’a bâclée.

Elle a raconté qu’elle s’était retrouvée à la boutique Laura à Carmel Hamlet, New York, «pour trouver quelqu’un pour démonter la robe et la remettre ensemble».

Cette saison du RHONJ a également commencé avec Dolores et son petit ami, le Dr David Principe, se confrontant à ses choix de chirurgie plastique

Cette RHONJ la saison a également commencé avec Dolores et son petit ami, le Dr David Principe, se moquent de ses choix de chirurgie plastique.

La star a admis avoir subi une liposuccion et une abdominoplastie l’année dernière après avoir perdu du poids au milieu de la coronavirus pandémie.

Dans l’épisode, David lui dit: «Quand est ton prochain chirurgie? Parce que tu ne m’as pas parlé de celui-ci.

Dolores a ensuite déclaré dans une interview confessionnelle: «Les choses sont un peu risquées entre moi et David parce que j’ai eu une abdominoplastie, une liposuccion, un petit lifting des fesses. Et je ne lui ai dit que la veille de mon départ parce que David n’est pas pour une chirurgie élective.





Dolores a alors dit à son beau: « Tu sais, David, parfois tu es hors des charts parce que tu continues encore et encore à propos de ma chirurgie plastique. »

Il a insisté sur le fait qu’elle aurait dû lui dire parce qu’il s’inquiète des complications.

Dolores a rétorqué: «Tu sais quoi, David? Ce qui est vraiment bien dans notre relation, c’est que j’ai la liberté de faire ce que je veux. Et je n’exige pas l’engagement dont je pensais avoir besoin. Tu ne devrais pas agir comme ça, David.