‘RHONJ’ Alum Caroline Manzo confirme qu’elle ne reviendra pas: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett

Caroline Manzo révélé à HollywoodLa Vie à BravoCon qu’on lui a récemment demandé de revenir à Les vraies femmes au foyer du New Jersey, mais elle a décliné l’invitation. “C’était un merci, non merci”, a déclaré EXCLUSIVEMENT l’homme de 61 ans le 14 octobre. “J’ai eu de nombreuses conversations. Je viens d’en avoir un il y a quelques mois », a ajouté Caroline. “Je veux m’amuser. Si je ne peux pas m’amuser. Je suis trop vieux. Si je ne peux pas m’amuser, je n’y vais pas.

Plus à propos Caroline Manzo

Caroline, qui a quitté l’émission Bravo après la saison 5 en 2013, a expliqué pourquoi elle pense RHONJ a radicalement changé depuis les saisons originales. «Vous perdez en quelque sorte votre innocence avec le temps. Un peu blasé. Mais c’est clairement ce qu’ils veulent, donc tu n’iras pas à l’encontre de la recette, je suppose.

Caroline a poursuivi: «Je pense que lorsque de nouvelles épouses arrivent, elles viennent avec un programme pour essayer d’être ce que le public veut qu’elles soient. La meilleure chose qu’ils pourraient être est leur moi authentique, car vous ne savez jamais quelle magie vous détenez que personne d’autre n’a.

Mais les fans seront ravis d’apprendre que l’emblématique matriarche Manzo est toujours prête à revenir à RHONJ finalement, pour enfin régler le compte avec sa rivale de longue date Thérèse Giudice.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“J’aime beaucoup Bravo. Cela m’a donné de merveilleuses opportunités », nous a-t-elle confié. « Merveilleux souvenirs. Je ne les snoberai jamais. Je ne dirai jamais que je suis trop bien pour toi. Parce que c’est mordre la main qui vous nourrit. Vous le respectez. Je le respecterai toujours et aimerai tout le monde. Donc toujours, toujours ouvert à une conversation.

Caroline avait précédemment révélé que Bravo lui avait demandé de revenir dans la série avant la saison 10, mais lorsqu’on ne lui a proposé qu’un rôle “d’ami de” pour commencer, elle a décliné l’offre. “Ils voulaient que je revienne pour voir comment je me mélange avec les femmes – c’est une insulte”, a-t-elle déclaré lors d’un épisode de 2019 de son fils Albie Manzole podcast de. “J’ai aidé à construire ce spectacle. Je n’étais pas la cause de ce succès, je faisais partie de ce puzzle. Une énigme très, très importante. Le fait est que tu ne m’insultes pas comme ça. Tu ne m’insultes pas comme ça en disant : ‘Voyons comment tu fais.’ Tu sais comment je vais faire. Vous savez comment je vais me fondre et vous savez ce que je vais apporter.