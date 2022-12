Rhod Gilbert fait le point sur sa santé après un diagnostic de cancer de stade 4 en état de choc

COMIC Rhod Gilbert a déclaré qu’il se remettait bien d’un cancer et qu’il était optimiste qu’il rebondirait.

Dans une mise à jour en ligne, le stand-up, 54 ans, a déclaré qu’il avait subi une intervention chirurgicale, une radiothérapie et une chimiothérapie.

Athéna

Rhod Gilbert dit qu’il se remet bien d’un cancer après une intervention chirurgicale, une radiothérapie et une chimiothérapie[/caption]

Facebook/Rhod Gilbert

Rhod Gilbert est un fier mécène du Velindre Cancer Center au Pays de Galles[/caption]

L’habitué du panel show a été soigné dans un centre de Cardiff dont il est le mécène depuis des années.

Rhod a déclaré: «Un grand merci à tous ceux qui ont été en contact; lire tous vos messages de soutien a été une distraction bienvenue et m’a donné un véritable coup de pouce. Donc merci.

«Il y a eu beaucoup de choses dans la presse récemment, alors j’ai pensé que je dissiperais toute confusion; mon diagnostic de cancer est arrivé plus tôt cette année (ce n’est pas nouveau).

«Depuis, j’ai subi une intervention chirurgicale, une radiothérapie et une chimiothérapie au Velindre Cancer Center et à l’UHW de Cardiff.

“Grâce à leur dévouement infatigable et à leurs soins incroyables, ainsi qu’au soutien formidable de leurs amis, de leur famille et de vous tous.

«Je me remets bien, je ris beaucoup et je me sens heureux et positif; nous sommes tous optimistes que je m’en sortirai.

«Je fais des plans pour 2023, alors surveillez cet espace pour obtenir des informations sur les trucs de comédie; il y a eu beaucoup de rires dans des endroits étranges, donc je ne manquerai pas de matériel.

« En attendant, merci encore pour votre gentillesse et votre soutien. Gros bisous à vous tous et Joyeux Noël. Rhod.

«Je fais des plans pour 2023; il y a eu beaucoup de rires dans des endroits étranges, donc je ne vais pas manquer de matériel.

Rhod est un habitué de la télévision, ayant participé à Mock The Week, 8 Out of 10 Cats et Have I Got News For You et il a été le présentateur permanent de Never Mind The Buzzcocks pour sa dernière série en 2011.

Le Gallois a également animé ses propres émissions, Ask Rhod Gilbert, Rhod Gilbert’s Work Experience et Rhod Gilbert’s Teen Tribes.

En 2016, Rhod a pris la relève en tant qu’hôte sur The Apprentice: You’re Fired, ce qu’il a fait jusqu’à il y a quelques années à peine.

Plus récemment, il a succédé à Nick Knowles sur DIY SOS.