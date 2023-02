Rhod Gilbert donne aux fans une nouvelle mise à jour après le diagnostic de cancer de stade quatre

Le COMÉDIEN Rhod Gilbert a donné à ses fans une nouvelle mise à jour sur sa santé après avoir reçu un diagnostic de cancer de stade quatre.

La star de Never Mind The Buzzcocks a révélé pour la première fois qu’il suivait un traitement pour la maladie l’année dernière.

Le Gallois Rhod, 54 ans, a révélé que malgré sa lutte contre le cancer, il reprendrait le travail plus tard cette année.

Le comédien doit monter sur scène dans le cadre du Festival d’Edimbourg en août 2023 avec une courte série de ses spectacles “work in progress”.

Ses nouveaux concerts auront lieu les 21-23 et 25-27 août au Gilded Balloon à Édimbourg.

Rhod, qui a été soigné au Velindre Cancer Hospital de Cardiff, a été contraint d’annuler sa dernière tournée Book of John en raison de son état de santé.

La star souffrait de douleurs persistantes au cou et à la gorge avant de recevoir un diagnostic de cancer de stade quatre.

Rhod participait à une randonnée caritative pour collecter des fonds lorsqu’il a commencé à se sentir malade et a remarqué des bosses apparaissant sur son corps.

Ses performances de janvier auraient été reportées en raison de calculs biliaires et d’infections récurrentes de la vésicule biliaire.

En décembre, Rhod a été transporté d’urgence à l’hôpital et a pris des photos de lui-même recevant un traitement à A&E.

Mais malgré l’échec, il a promis de “remonter sur scène”, tout en jurant d’attendre “l’avis de son médecin”.

Il a déclaré aux fans sur les réseaux sociaux: “Je remercie chacun d’entre vous pour votre patience continue, rassurez-vous, le spectacle continuera.”

Cela s’est produit quelques mois seulement après qu’il se soit ouvert sur sa bataille contre le cancer, affirmant qu’il se sentait “heureux, positif et optimiste”.

Le comédien pense qu’il gagne sa bataille et se sent mieux chaque jour, après avoir subi une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale après son diagnostic.

Rhod a déclaré : « Je me sens bien et j’ai l’impression de récupérer de jour en jour.

“Certains jours, je vais assez bien pour écrire un peu et j’ai l’impression que quand j’aurai traversé tout cela, il y aura un spectacle.”

Rhod est un habitué de la télévision, ayant participé à Mock The Week, 8 Out of 10 Cats et Have I Got News For You et il a été le présentateur permanent de Never Mind The Buzzcocks pour sa dernière série en 2011.

Le Gallois a également animé ses propres émissions, Ask Rhod Gilbert, Rhod Gilbert’s Work Experience et Rhod Gilbert’s Teen Tribes.

En 2016, Rhod a pris la relève en tant qu’hôte sur The Apprentice: You’re Fired, ce qu’il a fait jusqu’à il y a quelques années à peine.

Plus récemment, il a succédé à Nick Knowles sur DIY SOS.

