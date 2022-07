RHOC alun reviendra à la série télé-réalité après la sortie choquante de Noella Bergener et du Dr Jen Armstrong

A REAL Housewives of Orange County alun est sur le point de revenir à la série télé-réalité après la sortie soudaine de Noella Bergener et du Dr Jen Armstrong.

Plus d’informations sur le casting ont été confirmées car la série a subi un remaniement majeur.

Bravo

Un ancien de Real Housewives of Orange County revient sur le plateau pour la nouvelle saison[/caption]

Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

Tamra Judge revient au casting de RHOC pour la 17e saison de l’émission[/caption]

Tamra Judge, 54 ans, revient au casting de la 17e saison de RHOC après son passage sur Ultimate Girls ‘Trip.

Un initié a déclaré à Page Six: “Tamra est ravie de revenir à la série, surtout après avoir ressenti l’amour des fans de son passage sur” Ultimate Girls Trip “.

“Elle a hâte de revenir dans le mix sur RHOC et de voir comment elle peut bousculer la dynamique.”

Une deuxième source proche de Tamra a également déclaré au point de vente que le prochain épisode de l’émission de téléréalité “tournera autour de Tamra”.

Tamra a été renvoyée de la série Bravo en 2020 après 12 ans.

Cependant, Tamra elle-même a confirmé qu’elle était de retour dans la série lorsqu’elle a utilisé ses histoires Instagram pour critiquer Jill Zarin, ancienne de Real Housewives of New York, pour avoir révélé la nouvelle.

“Hé les gars, j’ai une grande annonce : Jill est la chienne la plus assoiffée que j’aie jamais rencontrée”, a partagé Tamra.

Plus tôt dans la journée, Jill a annoncé la nouvelle dans un flux en direct supprimé depuis que Tamra reviendrait.





“… Et Tamra revient et mon amie Vicki n’est pas contente”, a partagé Jill.

Vicki Gunvalson est l’ancienne rivale et coéquipière de Tamra,

Le Sun a contacté l’agent de Tamra pour un commentaire.

Tamra a récemment critiqué la série comme “inauthentique” et “incroyable” bien qu’elle ait décrit son licenciement de la série comme “comme une mort” dans un live Instagram déchirant.

CHOIX DU RHOC

La nouvelle du retour possible de Tamra survient peu de temps après que deux coéquipiers ont annoncé de manière choquante qu’ils quittaient la série.

Noella, 36 ans, a partagé sur son histoire Instagram: “Après une saison folle de hauts et de bas, je ne reviendrai pas chez les vraies femmes au foyer du comté d’Orange.”

Elle a également remercié les fans pour “tout l’amour pendant probablement l’année la plus difficile de ma vie”.

Noella a conclu : “J’attends avec impatience un ciel plus lumineux et j’ai hâte de partager la suite.”

Le Dr Jen a également posté sur Instagram: «J’ai adoré parler d’être une mère qui travaille sur Real Housewives of Orange County. Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu le privilège de parler de mon père, de mes enfants et d’une vraie relation moderne à la télévision nationale.

“Ma famille et mon travail sont les aspects les plus importants de ma vie, donc je m’éloigne du RHOC et je me concentre sur eux.”

Jen et Ryne Holliday – qui sont maintenant séparés – partagent trois enfants : les jumeaux Vera et Vince, 10 ans, et les fils Robert, neuf ans.

La star de la télévision a ajouté: “Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien, en particulier aux mères qui travaillent. Les femmes peuvent vraiment tout avoir si vous travaillez pour cela…

«Je suis éternellement reconnaissant envers les amis que je me suis fait et les gens adorables de Bravo et Evolution Media. Voici le prochain chapitre, et j’espère que vous suivrez le voyage.

“Il y a tellement de choses passionnantes à venir, alors restez à l’écoute”, a-t-elle conclu.

‘VOUS NOUS MANQUEREZ’

Les fans n’ont pas tardé à réagir au message de Jen alors que l’un d’eux écrivait : « Tu vas me manquer dans l’émission ! Merci de nous avoir ouvert votre vie.

Un autre a ajouté: «Je ne vous souhaite que le meilleur. Il est temps pour vous de vivre votre vie…”

Les téléspectateurs ont également partagé des messages sur la dernière publication de Noella sur les réseaux sociaux et ont écrit : “Tu vas nous manquer !”

“Ugh, je suis tellement contrarié que tu ne reviennes pas !” a déclaré un fan au cœur brisé.

Les deux stars ont rejoint le casting en 2016.

EN AVEC L’ANCIEN?

Avant que le casting de Tamra ne soit confirmé, RadarOnline a rapporté que la star et son coéquipier Alexis Bellino, 45 ans, espéraient revenir dans la série.

Le casting n’est peut-être pas terminé avec sa porte tournante car en mai, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Gina Kirstchneiter, 37 ans, pourrait être rétrogradée d’un acteur principal à un “ami”.

Cependant, Gina elle-même a rejeté le bavardage parmi les fanatiques de Bravo comme “des rumeurs, des rumeurs”.

RHOC n’a pas encore annoncé la date de la première de la saison 17, car les fans restent à l’écoute pour plus de mises à jour sur le casting.

Getty

Instagram

La nouvelle du casting arrive alors que Noella Bergener a annoncé qu’elle quittait la série[/caption]

Instagram

La femme au foyer, le Dr Jen Armstrong, a également annoncé qu’elle ne ferait pas partie de la 17e saison[/caption]