Préparez-vous pour plus de coups de poignard dans le dos, de chiennes et d’achat – c’est vrai que ces vraies femmes au foyer de Beverley Hills sont de retour.

Et après Denise Richards sortie choc, il y a une nouvelle femme au foyer en ville.

💍 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Vraies femmes au foyer.

8 OG Housewife Kyle Richards est de retour pour la saison 11 Crédits: Getty Images – Getty

Qui est dans le casting de la saison 11 de RHOBH?

Kyle Richards

RHOBH OG Kyle est de retour pour sa 11e saison de la série, après avoir fait partie de la série depuis ses débuts en 2010.

Elle a commencé sa carrière en tant qu’actrice enfantine, en jouant dans Little House on the Prairie, The Car, The Watcher in the Woods et le film original d’Halloween.

Kyle est marié au courtier immobilier à succès Mauricio Umansky et, en 2020, ils ont célébré leur 25e anniversaire de mariage.

Elle est maman de quatre filles – Farrah, Alexia, Sophia et Portia.

Erika Girardi

8 Erika Girardi est connue pour son attitude irréprochable Crédits: Getty Images – Getty

Après avoir divorcé de son premier mari, Erika a déménagé à Los Angeles où elle a rencontré et épousé le célèbre procureur Tom Girardi.

Son alter-ego Erika Jayne a fait ses débuts fracassants sur la scène musicale en 2007 avec son premier single Rollercoaster, qui est devenu numéro un sur le palmarès américain Billboard Hot Dance Club Play.

Depuis lors, Erika a eu plusieurs singles numéro un, a fait le tour du monde et a joué à Broadway dans le rôle de Roxie Hart à Chicago.

En novembre 2020, Erika a annoncé qu’elle et Tom divorçaient après 21 ans de mariage.

Dorit Kemsley

8 Dorit Kemsley est connue pour son accent interchangeable Crédit: Bravo

Dorit a déménagé à New York et a lancé Dorit International, qui se concentre sur des maillots de bain de haute qualité, confortables et à la mode pour femmes.

Alors qu’elle vivait dans la Big Apple, elle a rencontré son mari, Paul «PK» Kemsley.

Dorit et PK ont déménagé à Los Angeles en 2015 et partagent deux enfants – son fils Jagger et sa fille Phoenix.

Elle possède maintenant une ligne de maillots de bain à succès appelée Beverley Beach.

Dorrit est célèbre sur RHOBH pour son accent interchangeable.

Garcelle Beauvais

8 Garcelle Beauvais était une nouvelle femme au foyer dans la saison 10 Crédit: Bravo

Garcelle a lancé une carrière de mannequin de dix ans à 17 ans, qui l’a emmenée à travers le monde.

Après cela, elle s’est dirigée vers le monde du théâtre et ses crédits incluent The Jamie Foxx Show, NYPD Blue, Coming to America et Spider-Man: Homecoming.

En 2021, elle a joué aux côtés d’Eddie Murphy dans Coming 2 America.

Garcelle est la mère des jumeaux Jax et Jaid, ainsi que de son fils aîné Oliver.

Lisa Rinna

8 Lisa Rinna est devenue une icône culte sur RHOB Crédits: Getty Images – Getty

Connue pour sa coupe de cheveux shagging Raquel Welch, Lisa La première grande pause est venue quand elle a joué Billie Reed sur le feuilleton de jour de NBC Days of Our Lives.

Elle est également une auteure à succès du New York Times, ayant publié trois livres: The Big, Fun, Sexy Sex Book, Starlit et Rinnavation.

La star a sa propre collection Lisa Rinna sur QVC, et ses crédits de Broadway incluent Chicago.

Lisa et son mari vedette de Mad Men, Harry Hamlin, vivent à Beverly Hills et sont les fiers parents de leurs filles Delilah et Amelia.

Sutton Stracke

8 Sutton Stracke était nouveau à RHOBH dans la saison 10 Crédits: Getty

Né et élevé à Augusta, en Géorgie, Sutton est une débutante du sud devenue mondaine à Beverly Hills.

Au début de la vingtaine, elle a déménagé à New York en tant que danseuse de ballet professionnelle en herbe.

Elle a épousé un ami d’enfance Christian en 2000 et ils ont trois enfants – sa fille Porter et ses fils Philip et James.

Sutton et Christian ont divorcé il y a plusieurs années et elle profite maintenant de la vie de célibataire à Bel Air.

8 Crystal Kung Minkoff est une toute nouvelle femme au foyer Crédits: Getty

Qui sera la nouvelle femme au foyer?

Nous avons également une toute nouvelle femme au foyer, comme Crystal Kung Minkoff rejoint le casting.

Elle est mariée au réalisateur de Disney Rob Minkoff, qui a réalisé le classique de Walt Disney Le Roi Lion, ainsi que de nombreux autres longs métrages majeurs, notamment la série Stuart Little et Haunted Mansion.

Crystal et Rob vivent à Bel Air avec leurs deux enfants, Max et Zoe.

Pendant ce temps, la sœur aînée de Kyle Kathy Hilton aura également un rôle récurrent dans l’émission.

Kathy est bien sûr la maman de Nicky et Paris Hilton.

8 Denise Richards ne revient pas pour la saison 11 de RHOBH Crédit: Bravo

Pourquoi Denise Richards ne revient pas à RHOBH?

Denise quitter le spectacle après le Brandi Glanville scandale.

L’ex-femme au foyer Brandi a allégué qu’elle avait eu une liaison avec l’ex de Charlie Sheen, ce que ce dernier a nié.

Il a également été signalé Denise a décidé de quitter la série après deux saisons en raison d’un différend salarial.

Quand la saison 11 de RHOBH est-elle de retour à la télévision?

Il n’y a pas longtemps à attendre RHOBH saison 11 pour enfin frapper nos écrans.

La nouvelle série sera présentée en première le Bravo le 19 mai 2021.

Vous attrapez les dames en action à partir de 8 / 7c où il y aura plus de combats de chats que jamais auparavant.