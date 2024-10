Dorit Kemsley et son ex-mari, Paul « PK » Kemsley, ont révélé que leur fils, Jagger, avait été hospitalisé pour « malaise » au cours des dernières semaines.

PK a partagé la nouvelle par publier une photo en gros plan de la fillette de 10 ans en bâillant via Instagram mardi.

« Notre petit garçon Jagger ne va pas bien depuis quelques semaines, maman et papa ont été avec lui dans le merveilleux [sic] @cedarssinai, nous voulions les remercier publiquement ainsi que les médecins et les infirmières… nous sommes toujours là mais il est 🙏en voie de guérison… c’est notre Rocky… une image a été prise de lui en train de bâiller… mais j’adore la photo… » PK a sous-titré le message.

Le fils de Dorit et Paul « PK » Kemsley, Jagger, âgé de 10 ans, a été hospitalisé après s’être senti « mal bien » au cours des « dernières semaines ». Instagram/@doritkemsley

PK a posté une photo de Jagger bâillant, comme illustré ici, pour partager la nouvelle. Instagram

Le message a reçu de nombreux commentaires d’amis et de fans envoyant leurs meilleurs vœux, mais aucun ne provenait des co-stars de « Real Housewives of Beverly Hills » de Dorit.

La Bravolebrity – qui partage également sa fille Phoenix, âgée de 8 ans, avec son ex-mari – n’a pas publiquement évoqué l’hospitalisation de son fils.

PK, 57, dernier a posté une vidéo de Jagger le 8 septembre. L’enfant de 10 ans semblait en bonne santé alors qu’il dansait sur un clip de Frankie Valli dans le salon.

PK n’a pas expliqué en détail pourquoi Jagger avait été hospitalisé. Instagram/@doritkemsley

La star de « Real Housewives of Beverly Hills », photographiée ici avec Jagger, n’a pas encore commenté la santé de son fils. Instagram/@doritkemsley

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Les représentants des Kemsley n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Dorit, 48 ans, et PK ont célébré le 10e anniversaire de Jagger en février lorsqu’elle l’a appelé « mon fils aîné, mon cœur, mon âme jumelle, mon féroce protecteur, mon confident et mon fils bien-aimé ».

« Tu es un paquet de joie qui a illuminé mon monde entier d’un bonheur, de rires et d’amour sans fin dès ta naissance », a-t-elle déclaré. a sous-titré une douce vidéo de Jagger.

« Les expériences incroyables et les souvenirs inoubliables que vous avez déjà apportés à ma vie sont bien plus que ce que je peux énumérer ici et plus que ce dont j’aurais pu rêver. »

L’ancien couple est également parent d’une fille, Phoenix, comme on le voit ici. Instagram/@doritkemsley

Dorit et PK, photographiés ici, ont annoncé leur séparation en mai. Instagram/@doritkemsley

PK aussi a partagé une photo de lui-même avec son fils et a remercié Jagger d’avoir apporté de la « joie » dans sa vie « au quotidien ».

« Ton âme, ta gentillesse et ton cœur sont remplis de beauté, je t’adore et je ne pourrais pas être plus fier de toi… tu es un beau garçon qui apporte du bonheur à tous ceux qui te rencontrent… je t’aime toujours, papa ❤️ », a-t-il écrit .

La nouvelle de l’hospitalisation de Jagger survient cinq mois après que Dorit et PK ont annoncé leur séparation après neuf ans de mariage.

« En tant que couple, nous avons fait l’objet de nombreuses spéculations sur notre mariage », ont-ils écrit dans un communiqué commun. « Nous avons eu des difficultés au cours des dernières années et continuons à les surmonter en tant que deux personnes qui s’aiment et partagent deux enfants extraordinaires. »

Les stars de télé-réalité coparent depuis lors leurs deux enfants. Instagram/@doritkemsley

Dorit et PK ont tous deux parlé de leur fils dans des publications Instagram distinctes pour son 10e anniversaire en février. Instagram/@doritkemsley

Les stars de télé-réalité ont expliqué qu’elles avaient « pris la décision mutuelle et difficile de prendre du temps séparément » afin de « préserver notre profonde amitié et maintenir un environnement harmonieux » pour leurs enfants.

Malgré la rupture, ils semblaient toujours en bons termes puisque Dorit a souhaité un joyeux anniversaire à PK en août.

Au milieu de leur séparation, Dorit a été vue en train de filmer la nouvelle saison de « RHOBH », tandis que PK s’est concentré sur sa sobriété.