RHOBH Kyle Richards hospitalisé après être entré dans une ruche et dit que « personne ne pouvait l’entendre crier et EpiPen était défectueux »

KYLE Richards a été hospitalisée après une attaque « terrifiante » d’une ruche d’abeilles, alors qu’elle courait et sautait dans la piscine pour se protéger de leurs piqûres.

le De vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star a partagé l’expérience « de panique » avec ses fans alors qu’elle se remettait de son lit d’hôpital.

Kyle, 52 ans, l’a prise Histoires Instagram pour détailler le moment horrible où elle a été attaquée par une ruche d’abeilles dans son jardin.

Alors qu’elle était allongée à l’hôpital avec un tube respiratoire, elle a déclaré aux fans: « C’est donc arrivé hier … Je suis entré dans une ruche d’abeilles et j’ai été piqué plusieurs fois.

« Si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis allergique aux abeilles et terrifiée par elles », a-t-elle expliqué.

Plus tard, Kyle a partagé la vidéosurveillance de l’attaque, alors qu’elle courait dans son jardin en essayant d’échapper à leurs piqûres.

Dans le clip, les fans pouvaient regarder la star de télé-réalité courir sur l’herbe en pyjama pendant que ses chiens poursuivaient dans un pandémonium.

Après s’être arrêtée pour essayer d’utiliser son EpiPen, elle s’est rendu compte que les abeilles étaient toujours dans ses cheveux, alors elle a sauté dans la piscine et a plongé sa tête plusieurs fois pour se débarrasser des créatures.

« Je peux rire de cette vidéo maintenant, mais ce que vous ne pouvez pas voir, c’est qu’ils étaient dans mes cheveux et me pourchassaient littéralement », a-t-elle légendé la vidéo.

« Ma famille n’était pas à la maison et pour une raison quelconque, les personnes qui travaillent pour moi ne pouvaient pas m’entendre crier à l’aide.

« Ma ligne fixe ne composait pas le 911 et mon EpiPen était défectueux et ne s’ouvrait pas », a-t-elle révélé.

Kyle a ensuite partagé un selfie en gros plan alors qu’elle était attachée à ses appareils respiratoires à l’hôpital, écrivant: « Je partage cette histoire avec vous parce que parfois je ne prends pas la peine de prendre mon EpiPen avec moi.

« Je ne sais pas non plus pourquoi je n’ai pas pu faire fonctionner le mien. Il est important de regarder sur YouTube et de regarder les vidéos sur la façon de l’utiliser », a-t-elle expliqué.

le Bravo star a poursuivi: « Il existe différents types d’EpiPens et ils fonctionnent chacun différemment.

« Mais aussi, appelez toujours le 911, même si vous pouvez utiliser votre EpiPen, car ils doivent utiliser d’autres médicaments pour aider à respirer, etc. », a-t-elle expliqué.

Kyle a également publié des séquences vidéo de la ruche grouillante d’abeilles qu’elle a affirmé qu’elle « quitterait sa propriété dès que possible ».

Le natif de Californie a ensuite remercié les pompiers de LA et le centre médical de l’hôpital d’Encino pour « avoir répondu si rapidement et avoir si bien pris soin de moi.

« Y compris en m’aidant à traverser ma crise de panique. Et pour avoir dû à plusieurs reprises me convaincre qu’il n’y avait plus d’abeilles dans mes cheveux », a-t-elle déclaré en riant.

Kyle a même partagé un selfie avec les policiers qui « sont venus la voir » « le lendemain ».

« J’ai toujours l’air d’un gâchis chaud avec mes poils de piscine et mes marques de piqûre », a-t-elle plaisanté, avant de dire à ses partisans de « soutenir votre service d’incendie local ».

