Erika Jayne de REAL Housewives Of Beverly Hills a fondu en larmes, admettant que l’ex Tom Girardi l’appelait toujours » TOUS les jours » et suppliait de la récupérer.

Au milieu de leur scandale de détournement de fonds très médiatisé, la star de Bravo a fait des aveux choquants lors d’une conversation émouvante sur son divorce controversé.

Erika Jayne a fondu en larmes alors qu’elle admettait que son ex Tom Girardi l’appelait toujours » TOUS les jours « [/caption]

Le RHOBH a admis que la femme de 82 ans supplie de la « récupérer » alors qu’il dit toujours « Je t’aime »[/caption]

Pour échapper à la ville, Erika, 50 ans, a échangé Los Angeles contre le désert pour rester dans la maison de La Quinta de Kyle Richards.

Pendant l’escapade, la star blonde est partie en randonnée avec Garcelle Beauvais, 54 ans, et Crystal Kung Minkoff.

Alors qu’ils étaient assis au sommet d’une montagne avec une vue imprenable, Garcelle a posé des questions intimes à Erika sur ses 20 ans de mariage.

« Avez-vous reçu une allocation ou comment fonctionnait l’argent ? » L’actrice de Coming To America s’est enquise.

L’air mécontent, Erika a répondu : « Non, je n’ai pas reçu d’allocation.

«Mais si j’avais besoin d’argent, je lui demanderais simplement. « Hé, j’ai besoin d’argent » et il me donnerait de l’argent ou quoi que ce soit. »

Erika a ensuite révélé que l’avocat de 82 ans avait tenté de la reconquérir CHAQUE jour depuis qu’elle l’avait quitté l’année dernière.

« Je ne peux pas lui parler et je ne lui parlerai pas mais il m’appelle quand même tous les jours », a-t-elle avoué.

La personnalité de la télévision a poursuivi: « Tom en danger juridique. Je ne peux pas lui parler. La vérité, c’est que je ne lui ai pas parlé depuis le jour de mon départ.

« Il n’arrête pas de laisser des messages vocaux ‘Je t’aime, tu me manques, rentre à la maison, reviens-moi chérie, tu es sûr?’ Et il a besoin d’aide ! Il a besoin d’une aide sérieuse et je ne peux pas lui donner.

Garcelle a ensuite posé la question: «Avec l’un des procès, avez-vous eu un avertissement? C’est pour ça que tu as divorcé ?

L’interprète de Chicago a semblé une fois de plus agacé et a répondu: « Non, je ne l’ai pas fait.

«Ce fut une longue bataille avec quelqu’un qui a eu un changement de personnalité massif. C’est quelqu’un qui a changé après qu’une blessure à la tête a entraîné son grave déclin.

« J’entendrais la même histoire 10 fois en une journée. Et si vous lui répondez quelque chose au sujet de l’avoir entendu avant… rage ! Je suis devenu son garçon à fouetter.

Leur conversation animée s’est poursuivie plus tard chez Kyle, où Garcelle a dit au groupe que Tom avait appelé Erika tous les jours.

Une Erika furieuse a crié à Garcelle et a crié qu’elle répétait cette information «privée» devant les autres était un geste «sale».

Le RHOBH le divorce et le drame juridique de la star ont été documentés lors de la dernière saison de l’émission Bravo.

Depuis qu’elle a demandé le divorce de Tom en novembre, après 21 ans de mariage, l’ancien couple a fait l’objet de plusieurs poursuites.

L’année dernière, À M et Erika ont été poursuivis pour prétendument détourner des millions des familles des victimes d’accidents d’avion.

Un rapport déposé par un administrateur indépendant enquêtant sur les actifs de l’entreprise a affirmé que l’entreprise de Tom était fortement endettée et devait toujours 26 millions de dollars à « des dizaines à des centaines de clients ».

Une partie de ces fonds de règlement impayés – environ 2 millions de dollars – est destinée aux clients impliqués dans le cas du crash du vol 610 de Lion Air.

Auparavant, Erika était accusée de « cachant ses relevés bancaires », en tant qu’avocat spécial du contentieux d’un syndic, a précédemment confirmé que le cabinet d’avocats de Tom avait transféré une somme révélatrice de 20 millions de dollars au Bravo les nombreuses entreprises de la star.





Des documents judiciaires affirment qu’Erika a semblé créer l’une des entreprises après l’annonce du scandale des détournements de fonds.

Erika a nié toute implication ou avoir eu connaissance des procédures commerciales de son ex-mari.

Après la scission, elle ont quitté leur manoir de 7 millions de dollars et dans un condo de 1 million de dollars.

