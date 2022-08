‘RHOBH’ Alum Taylor Armstrong rejoint la saison 17 de ‘RHOC’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Taylor Amstrong51 ans, vient de faire De vraies femmes au foyer l’histoire. Taylor, une star originale de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hillsa rejoint le casting de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange pour sa 17e saison à venir, selon Personnes qui a annoncé la nouvelle le 1er août. Taylor est officiellement la première femme au foyer à changer de franchise.

Juge Tamraqui revient à RHOC pour la nouvelle saison après avoir été licencié il y a deux ans, a confirmé la nouvelle de Taylor sur Twitter. “Non seulement je reviens à #RHOC pour la saison 17 mais ma fille @TaylorArmstrong se joint à moi pour le trajet », a écrit Tamra à côté une photo de la paire. “Doublez les ennuis qui vous arrivent.

Non seulement je reviens à #RHOC pour la saison 17 mais ma fille @TaylorArmstrong se joint à moi pour la balade. 🙌🏼🍊 Doublez les ennuis qui vous arrivent. 👯‍♀️🎥 pic.twitter.com/P7HRZ9pYGI – Juge Tamra (@tamrajugeOC) 1 août 2022

Taylor a joué dans les trois premières saisons de RHOBHau cours de laquelle elle s’est séparée de son mari violent Russel Amstrong, décédé par suicide après le tournage de la saison 2. Elle a épousé son avocat Jean Bluher en 2014 et ils vivent maintenant dans le comté d’Orange avec la fille de 16 ans de Taylor Kennedy. Taylor a fait des apparitions dans les saisons 4 à 6 de RHOBH.

Après des années sans télévision, Taylor a fait un grand retour sur la deuxième saison de Peacock’s Real Housewives: voyage ultime entre filles. Elle a rejoint d’autres ex-femmes au foyer Tamra, Dorinda Medley, Jill Zarine, Vicki Gunvlason, Brandi Glanville, Eva Marcilleet Parcs de Phèdre car ils sont restés au Blue Stone Manor de Dorinda dans le Massachusetts pendant une semaine. Taylor a eu des combats intenses avec son compatriote RHOBH alun Brandi et a eu un impact suffisamment important pour que les producteurs voulaient qu’elle revienne femmes au foyer.

Le casting complet de la saison 17 de RHOC n’a pas encore été annoncé officiellement. Nous savons que Taylor et Tamra seront là avec des stars présumées de retour Heather Dubrow, Shannon Storms Beador, Emilie Simpsonet Gina Kirschenheiter. Dre Jennifer Armstrong et Noëlla Bergener ont annoncé leurs sorties de la série après une saison le 8 juillet.