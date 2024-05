Bozoma Saint Jean

Emma McIntyre/Getty Images

Bravo De vraies femmes au foyer la franchise reçoit une injection du pouvoir exécutif d’Hollywood.

Le réseau câblé a annoncé mercredi que Bozoma Saint John, l’ancien directeur du marketing de Netflix et Endeavour, rejoignait Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills pour sa 14ème saison. Bravo a fait l’annonce en publications sur les réseaux sociaux.

Saint John rejoindra les acteurs de retour Garcelle Beauvais, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Kyle Richards et Sutton Stracke au cours de la saison. Bravo dit également que Kathy Hilton et Jennifer Tilly apparaîtront comme des « amies » du casting principal.

Saint John a été directeur du marketing chez Netflix de 2020 à 2022 et a occupé le même poste chez Endeavour avant cela. Sa carrière comprend également des séjours chez Uber, Apple – qu’elle a rejoint lors du rachat de Beats Music de Dr. Dre et Jimmy Iovine – et Pepsi. Ses mémoires La vie urgente : mon histoire d’amour, de perte et de survie a été publié l’année dernière.

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, qui a conclu sa 13e saison en mars, a longtemps connu des chevauchements hollywoodiens, avec Beauvais, Lisa Rinna, Richards (et sa sœur Kim), Denise Richards et Camille Grammer (entre autres) ayant fait partie de son casting au fil des années. Saint John sera cependant le premier membre de la distribution à être issu des rangs de la direction de l’industrie.

Il n’y a pas encore de mot sur la date de première de la saison 14 de RHOBHmais Le journaliste hollywoodien a appris que la production a débuté ce mois-ci et que la saison sera diffusée plus tard cette année.