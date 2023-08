RHOA Drew et Marlo se disputent à propos du baiser présumé de #LaToya Howard

Deux Vraies femmes au foyer d’Atlanta ont été vus s’affronter dimanche au cours d’une conversation enregistrée au sujet de certaines allégations de baisers.

Après avoir déjà mis fin à une rumeur refait surface selon laquelle elle avait déjà embrassé LaToya Howard, Drew Sidora s’est heurtée à Marlo Hampton pour avoir filmé son déni véhément.

« Ma fille, tu es tellement investie! » a déclaré un Drew bouleversé lors du voyage du casting au Portugal.

Comme indiqué précédemment, tout ce drame entoure le scandale de l’ancientttt « strippergate » de l’enterrement de vie de jeune fille de Cynthia Bailey en 2020 qui a déclenché une rumeur de trio et des allégations selon lesquelles plusieurs des dames ont échangé de la salive.

Marlo et Kandi Burruss ont tous deux insisté sur le fait qu’ils avaient vu Drew et LaToya s’embrasser, mais les deux dames nient maintenant que cela s’est produit.

Après avoir confirmé qu’elle avait reçu un SMS de LaToya disant que la rumeur de la séance de maquillage était fausse, Drew a fustigé Marlo dans l’épisode de dimanche.

« Comprenez ceci et je vais le dire tout de suite, ne m’enregistrez jamais », a averti la femme au foyer. «Je vais renverser la table sur toi, b ****. Ne m’essayez pas.

Marlo était cependant apparemment indifférent.

« Tu es contrarié parce que tu mens ? » demanda Marlo. « Qu’est-ce que cela vous importe ? » rétorqua Drew. « Pourquoi ne t’inquiètes-tu pas de faire radier ton dossier ?! »

La querelle entre les deux s’est poursuivie sur Twitter où Marlo a qualifié Drew de soif et s’est moqué de ses commentaires précédents sur le fait de ne pas tolérer la violence.

Sur le #RHOA After Show, Drew a continué à nier le baiser et Kandi a expliqué qu’elle ne pensait pas que son commentaire sur le baiser déclencherait une dispute et a dit qu’ils « accepteraient de ne pas être d’accord ».

LaToya Howard apparaîtra dans le prochain épisode de #RHOA et apportera, espérons-le, un peu de clarté à cette énigme du baiser.

Que pensez-vous du clash de baisers #RHOA de Drew Sidora et Marlo Hampton ?