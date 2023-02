Rhinocéros repéré en itinérance dans un couloir, Internet ne peut pas le croire

Les vidéos animalières sur les réseaux sociaux sont toujours fascinantes à regarder. Bien qu’il en existe plusieurs sur Internet, chacun est divertissant en raison de son caractère unique. Mais avez-vous déjà vu une vidéo d’un groupe de rhinocéros errant dans les couloirs des établissements humains ? Une vidéo montrant la même chose a été diffusée sur Twitter et les gens ne peuvent pas garder leur amusement pour eux.

Vous en avez assez vu “d’éléphants dans la pièce”… Jetez un coup d’œil à un autre méga herbivore dans la pièce du parc national de Chitwan. pic.twitter.com/iDwqWUv27U– Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 9 février 2023

La vidéo a été partagée sur la plateforme de microblogging par IFS Susanta Nanda avec le texte : « Vous en avez assez vu des « éléphants dans la pièce »… Ici, jetez un œil à d’autres méga herbivores dans la pièce du parc national de Chitwan. Les images montraient quelques rhinocéros errant nonchalamment dans les couloirs entre deux pièces où les gens restent à l’intérieur. Les portes des couloirs étaient ouvertes et les animaux à cornes ont regardé à l’intérieur pendant quelques secondes avant de se diriger vers eux.

La vidéo est devenue virale sur la plateforme de médias sociaux avec plus de 36 000 vues et près de 1 800 likes. Les gens ont adoré regarder la vidéo et ont partagé leurs réflexions dans les commentaires.

Visite surprise pour vérifier si tous les agents forestiers font correctement leur travail 😅— Ravi R Saigal (@RaviRSaigal1) 9 février 2023

Un utilisateur a écrit – “Visite surprise pour vérifier si tous les agents forestiers font correctement leur travail.”

Parfois, il est encore possible de s’adresser à l’éléphant dans la pièce, maintenant comment s’adresser au rihno dans la pièce ? Ghusaa Ho gaya à? 😀— Rishi Godse (@hrishigodse) 10 février 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Parfois, il est encore possible de s’adresser à l’éléphant dans la pièce, maintenant comment s’adresser au rhinocéros dans la pièce ? Et s’il se met en colère ?

Quelqu’un a encore lancé les dés Jumanji, semble-t-il 🙂— Tirthadyuti PC (@tirthapc) 9 février 2023

Un troisième utilisateur a commenté – “Quelqu’un a encore lancé les dés Jumanji, semble-t-il.”

Beaucoup d’autres s’amusaient également à regarder les rhinocéros errer avec tant de désinvolture dans les établissements humains. De plus, le vidéaste semblait calme lui aussi. Le tweet a révélé que la vidéo provenait du parc national de Chitwan, situé dans le centre-sud du Népal. Le parc a été créé en 1973 et présente non seulement les rhinocéros à une corne comme on le voit dans la vidéo, mais aussi 67 autres espèces de mammifères, 544 espèces d’oiseaux, 56 espèces d’herpétofaune et 126 espèces de poissons.

Les principales attractions du parc sont les rhinocéros, les tigres royaux du Bengale et les crocodiles gaviaux. Le célèbre parc national est bien préservé par la direction et fonctionne avec succès depuis 50 ans maintenant.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici