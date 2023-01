Rhino poursuit des touristes dans le parc national de Kaziranga, une évasion miraculeuse filmée

Des touristes voyageant récemment dans des jeeps de safari dans le parc national de Kaziranga, dans l’Assam, ont eu une évasion miraculeuse après qu’un rhinocéros adulte a été vu en train de charger les véhicules. Dans une vidéo désormais virale, on peut voir un convoi de jeeps foncer sur une route étroite du parc national alors que les touristes crient « bhaga (accélère) ». On peut voir le rhinocéros chasser les véhicules des touristes. Cependant, aucune blessure n’a été signalée parmi la population.

Dans le clip de l’incident, on pouvait voir un rhinocéros poursuivre un convoi de jeeps de safari qui s’est enfui en toute sécurité. L’animal a pu être vu sur leur queue sur quelques kilomètres jusqu’à ce qu’il disparaisse dans un buisson à proximité. L’incident s’est produit dans la chaîne de Bagori du parc national. Selon l’Assam Tribune, le rhinocéros avait effleuré le pneu arrière de la jeep. Plus tard, la marque des dents du rhinocéros a également été vue. Il a rapporté que les autorités soupçonnaient l’animal de s’être blessé à la bouche et c’est pourquoi il s’est retourné et s’est retiré dans les prairies.

La vidéo de l’incident est devenue virale sur Twitter. Un utilisateur a partagé le clip avec une légende qui disait: “C’est ce qu’on appelle la charge de rhinocéros. Encore une jeep de safari touristique poursuivie par Rhino à Kaziranga, les cris de ‘Bhaga Bhaga’ disent tout ».

Consultez le lien ici-

Cela s’appelle RHINO CHARGE – Encore une fois jeep de safari touristique poursuivie par Rhino à Kaziranga, cris de vitesse.. vitesse..Bhaga… Bhaga.. dit tout. pic.twitter.com/SnWjREm2u7– Ratnadip Choudhury (@RatnadipC) 31 décembre 2022

Un incident similaire a eu lieu au parc national de Manas. Siraj Noorani. Un utilisateur a partagé un clip d’un rhinocéros à une corne chassant des touristes sur son compte. Il a légendé la vidéo, “Baal baal bache. Shukar hai gende ka mann badal gaya (s’est échappé de justesse. Heureusement, le rhinocéros a changé d’avis). Vidéo virale du parc national de Kaziranga Manas.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici