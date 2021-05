Rhino du zoo de Denver célèbre son anniversaire en jouant des airs de feu au clavier

Dans le cadre de la célébration de son anniversaire, un grand rhinocéros à une corne s’est transformé en claviériste et a joué son air composé « à l’origine » pour les gens du zoo de Denver aux États-Unis. Dans la vidéo de « session de musique » partagée sur la page Instagram du zoo de Denver, ce rhinocéros de 12 ans nommé « Bandhu » est vu en train d’utiliser ses lèvres préhensiles pour composer un air sur un clavier pendant qu’une femme le tient pour le « maestro de la musique » «en cours de réalisation». Dans sa légende partagée avec la vidéo, le zoo de Denver a écrit que cette session de réglage était l’un de leurs nombreux efforts pour garder les animaux stimulés mentalement et physiquement. Le zoo a également exhorté son visiteur à abandonner également une visite à ce rhinocéros lors de ses prochaines visites.

Regardez Bandhu jouer au clavier:

Pour être honnête, nous sommes assez impressionnés par les compétences du clavier de Bandhu et bien sûr, nous ne sommes pas seuls dans cette admiration. Cette vidéo mettant en vedette Bandhu jouant un morceau de clavier est devenue virale sur Internet, recueillant plus de 18000 vues en seulement 18 heures après sa première mise en ligne sur la page Instagram du zoo de Denver.

La section des commentaires de l’article a été inondée de la belle réaction des gens à la chanson « originale » du rhinocéros. Les utilisateurs ont également prolongé leurs souhaits d’anniversaire pour Bandhu.

«La meilleure chose que nous ayons vue de toute la journée! Joyeux anniversaire, Bandhu! », A écrit un utilisateur réagissant à la vidéo., Alors qu’un autre« fan »de Bandhu affichait son empressement à« même »acheter la chanson d’iTunes et écrivait:« Cette chanson claque – je l’achèterais sur iTunes. Joyeux anniversaire, Bandhu! ». « Tellement talentueux, joyeux anniversaire Bandhul à bientôt », a déclaré un autre utilisateur d’Instagram.

Le zoo de Denver n’a pas tardé à répondre à ces admirations et a suggéré qu’il publierait bientôt une démo sur «Spotify».

Le zoo de Denver, qui abrite une variété d’espèces d’animaux, continue souvent de partager des photos et des vidéos de ces animaux avec la famille Instagram. La page est très populaire parmi les amoureux des animaux et compte plus de 27 mille adeptes lakh.

