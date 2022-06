Rhian Brewster: Un garçon de quinze ans placé dans un programme éducatif après des abus racistes contre l’attaquant de Sheffield United | Nouvelles du football

Un garçon de 15 ans a été placé dans un programme éducatif après avoir abusé racialement de l’attaquant de Sheffield United Rhian Brewster sur Instagram.

L’international anglais U21 a souligné les abus racistes qu’il a reçus sur la plate-forme de médias sociaux le 18 mars 2021, et la police du South Yorkshire a lancé une enquête à l’époque.

Leur enquête a identifié des individus en dehors de leur zone de force et deux cas ont été transférés à la police du Staffordshire et à la police du West Yorkshire.

En mars, la police du West Yorkshire a interrogé un jeune de 15 ans sous caution concernant les abus.

Sky Sports Nouvelles peut révéler que l’adolescent a admis l’infraction – et après avoir consulté Brewster – la police a décidé de soumettre le garçon à un programme éducatif.

Un porte-parole de la police du West Yorkshire a déclaré: “Un homme de 15 ans de la région de Wakefield a été interrogé sous caution concernant une allégation d’envoi d’une communication malveillante aggravée par la race qui a eu lieu le 17 mars 2021.

“L’homme a admis l’infraction et, après consultation avec la victime, il a été conclu que l’affaire convenait d’être traitée par le biais d’une contribution éducative pour dissuader un comportement futur de ce type.”

En octobre de l’année dernière, des agents du Staffordshire ont parlé à un garçon de 14 ans, qui a également admis avoir abusé de Brewster – et il a été référé au Youth Offending Service.

Le Youth Offending Service est géré par chaque autorité locale d’Angleterre et du Pays de Galles et est conçu pour “réparer le mal déjà causé et prévenir de futures infractions”.

En mars 2021, Instagram a déclaré qu’il n’était pas en mesure de prendre des mesures contre les utilisateurs fautifs car l’abus n’avait pas été signalé à l’aide de leurs “outils intégrés”.

La société de médias sociaux a contacté les représentants de l’attaquant pour leur faire savoir comment le signaler officiellement.