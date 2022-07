Rhian Brewster de Sheffield United a été accusé d’agression depuis la demi-finale des barrages avec Nottingham Forest abandonné par les procureurs | Nouvelles du football

Les procureurs ont abandonné une accusation d’agression portée contre l’attaquant de Sheffield United Rhian Brewster après qu’un fan a affirmé qu’il avait été piétiné lors d’une invasion de terrain.

Une audience de deux minutes au Nottingham Magistrates ‘Court, tenue en l’absence de Brewster jeudi, a été informée qu’une accusation de voies de fait simples contre le jeune homme de 22 ans avait été abandonnée.

L’accusation avait allégué que Brewster avait agressé George Brinkley, fan de Nottingham Forest, au City Ground après la demi-finale des barrages du championnat le 17 mai.

Le coéquipier de Brewster, Oli McBurnie, fait toujours face à la même accusation et la procédure à son encontre a été ajournée administrativement par le même tribunal jusqu’à jeudi prochain.

McBurnie, un international écossais de 26 ans, originaire de Knaresborough dans le North Yorkshire, n’était pas tenu de se présenter au tribunal et son avocat n’était pas non plus présent.

Forest, qui a ensuite été promu en Premier League, a gagné 3-2 aux tirs au but après que la demi-finale contre United se soit terminée 3-3 au total.

Les supporters locaux ont ensuite envahi le terrain, au cours duquel le skipper des Blades Billy Sharp a reçu un coup de tête par un supporter qui a ensuite été emprisonné.

Le détenteur d’un abonnement à Forest, Robert Biggs, 30 ans, a admis avoir subi des lésions corporelles réelles, ce qui a obligé Sharp à recevoir quatre points de suture pour une blessure à la lèvre.

Biggs, un ingénieur électricien, a été emprisonné le 19 mai pendant 24 semaines et a reçu une ordonnance d’interdiction de football de 10 ans.