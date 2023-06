Rhétorique envolée: la mission de la NASA transportera les paroles de la poète lauréate Ada Limón à Jupiter

NEW YORK (AP) – Une nouvelle œuvre de la poète américaine Ada Limón, écrite pour une prochaine mission de la NASA sur la lune Europa de Jupiter, est un regard sur l’espace extra-atmosphérique qui revient sur Terre.

« In Praise of Mystery: A Poem for Europa » de Limón, qu’elle a lu jeudi soir lors d’une cérémonie à la Bibliothèque du Congrès, fait partie de la campagne « Message In a Bottle » de la NASA alors que l’administration aéronautique et spatiale se prépare pour une année voyage. L’Europa Clipper devrait être lancé en octobre 2024, avec « In Praise of Mystery » gravé sur le vaisseau spatial.

« Écrire ce poème a été l’un des plus grands honneurs de ma vie, mais aussi l’une des tâches les plus difficiles qui m’aient été confiées », a déclaré Limón dans un communiqué publié par la Bibliothèque du Congrès. « Finalement, ce qui a fait que le poème se rassemble, c’est de réaliser qu’en pointant vers d’autres planètes, étoiles et lunes, nous reconnaissons également l’énorme cadeau qu’est notre planète Terre. Pointer vers l’extérieur, c’est aussi pointer vers l’intérieur.

Lors d’une récente interview avec l’Associated Press, Limón a déclaré qu’elle avait d’abord eu du mal avec le poème, expliquant qu’en raison de sa nature officielle, elle ne pouvait pas compter sur ses instincts habituels. Après avoir travaillé sur plus d’une douzaine de brouillons, elle a reçu de précieux conseils de son mari, Lucas Marquardt, qui l’a incitée à écrire le poème est s’il était personnel, un « poème que vous écririez de toute façon ».

« Je pense à toutes les fois où, enfant, je regardais en bas et trouvais tout un univers dans l’herbe, ou dans un petit coin d’eau du ruisseau en face de chez moi », a-t-elle déclaré. « Mais je pense aussi que c’était en tandem avec le fait de regarder la lune. »

Le poème de 7 strophes commence comme un hommage au « ciel nocturne d’encre/avec une expansion noire », un ciel que nous lisons comme un « livre infaillible de l’univers ». Mais, ajoute Limón, des trésors peuvent être trouvés sous le ciel.

« Ô seconde lune, nous aussi sommes faits

d’eau, de mers vastes et invitantes.

Nous aussi, nous sommes faits de merveilles, de grands

et les amours ordinaires, des petits mondes invisibles,

d’un besoin d’appeler dans l’obscurité.

Limón, 47 ans, est poète lauréat depuis 2022 et a récemment été nommé par la bibliothécaire du Congrès Carla Hayden pour un second mandat de deux ans. Ses livres incluent « Bright Dead Things » et « The Carrying ».

The Associated Press