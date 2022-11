“Rhétorique dangereuse” attisant les tensions nucléaires, selon le chef de l’ONU

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en garde mardi contre une “rhétorique dangereuse” attisant les tensions entre rivaux dotés d’armes nucléaires.

“Des divisions croissantes menacent la paix et la sécurité mondiales, provoquant de nouvelles confrontations et rendant d’autant plus difficile la résolution de vieux conflits”, a déclaré António Guterres lors d’une conférence au Maroc.

“Une rhétorique dangereuse augmente les tensions nucléaires”, a-t-il averti dans un discours.

“Dans le même temps, nous sommes dangereusement proches du bord sur le climat, tandis que les discours de haine et la désinformation prolifèrent.”

Il parlait alors que la guerre de la Russie en Ukraine approchait de son 10e mois sans fin en vue, attisant les craintes nucléaires.

Guterres a déclaré que les “forces de la discorde” réveillaient les “vieux démons”, notamment l’antisémitisme et l’islamophobie.

“Dans ce monde troublé, nous devons apaiser les tensions, favoriser l’inclusion et la cohésion sociale, et créer des sociétés plus unies et résilientes”, a-t-il déclaré.

Guterres s’adressait à une réunion de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, qui vise à “galvaniser l’action internationale contre l’extrémisme” – la première fois que le groupe se réunissait sur le sol africain.