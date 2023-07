Rhétorique chargée : la tentative de Ben Gvir d’imiter les lois américaines sur les armes à feu pourrait tuer

Le respect du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, pour les lois américaines sur les armes à feu pourrait être un coup mortel dans le cœur de la jeunesse israélienne.

La semaine dernière, le ministre de la Sécurité nationale du pays a déclaré à la radio militaire qu’il voulait « prendre les bonnes choses des États-Unis. Je pense que la peine de mort pour les terroristes est excellente. Je pense que distribuer des armes aux gens pour se défendre est excellent.

Armer plus de civils en assouplissant les critères d’autorisation d’armes à feu afin qu’ils puissent abattre les méchants semble sûr. Cependant, un rapport publié par KFF quelques jours seulement avant l’interview de Ben Gvir a montré que les armes à feu étaient responsables de 20% de tous les décès d’enfants et d’adolescents aux États-Unis pour 2020 et 2021 – 4 733 décès d’enfants et d’adolescents en 2021, dont 2 571 enfants de moins de 12 ans – contre une moyenne de moins de 2 % dans des pays aussi grands et riches.

Taux de mortalité infantile par arme à feu

Le taux de mortalité infantile par arme à feu aux États-Unis a doublé, passant de 1,8 décès pour 100 000 en 2013 à 3,7 en 2021 et comprenait des suicides, des agressions et des attaques pour des raisons indéterminées. L’augmentation, cependant, a été principalement due aux décès par agression par arme à feu, a rapporté KFF – anciennement la Kaiser Family Foundation.

Outre le Canada, aucun autre pays comparable ne compte les armes à feu parmi les cinq principales causes de décès d’enfants; les accidents de la route et le cancer sont les deux principales causes de décès juvénile dans tous les pays comparables. Et même dans ce cas, par habitant, le taux de mortalité par arme à feu chez les jeunes de 1 à 19 ans aux États-Unis est plus de 9,5 fois supérieur à celui des enfants canadiens.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir dans les bureaux de la Sécurité nationale à Jérusalem le 15 juin 2023. (Crédit : YONATAN SINDEL/FLASH90)

Selon KFF, si le taux de mortalité avait été aligné sur le taux au Canada, jusqu’à 30 000 enfants et adolescents auraient pu être sauvés depuis 2010, soit une moyenne de 2 500 vies par an.

KFF a spécifiquement examiné la corrélation entre les lois strictes et laxistes sur les armes à feu et les taux de mortalité des enfants et des jeunes et a constaté que plus les règles sont rigides, moins les enfants sont susceptibles de mourir par balle.

« Parce qu’il n’y a pas de registre national complet des armes à feu, il est difficile de suivre la possession d’armes aux États-Unis », a expliqué KFF. « Au lieu de cela, nous examinons la corrélation entre le nombre de décès d’enfants et d’adolescents par arme à feu et le nombre de lois sur les armes à feu dans les États américains sur la base de la base de données de la loi sur les armes à feu de l’État, qui est un catalogue de la présence ou de l’absence de 134 dispositions législatives sur les armes à feu dans tous les pays. 50 états.

« Les États avec des lois sur les armes à feu plus restrictives aux États-Unis ont généralement moins de décès d’enfants et d’adolescents par arme à feu que les États avec moins de dispositions sur les armes à feu », a poursuivi KFF. « Même ainsi, ces États ont, en moyenne, un taux de décès d’enfants et d’adolescents par balle beaucoup plus élevé que celui du Canada et d’autres pays. »

Les États ayant les taux de mortalité par arme à feu les plus élevés chez les enfants et les adolescents étaient la Louisiane, le Mississippi et l’Alabama (17,6, 15,3 et 11,9 décès pour 100 000, respectivement).

New York a enregistré le taux de mortalité par arme à feu le plus bas du pays.

Les données provisoires des Centers for Disease Control and Prevention à partir de 2022 indiquent que les armes à feu resteront la principale cause de décès cette année-là, a déclaré KFF. Un rapport séparé de l’ONG américaine Archives de la violence armée a montré qu’au 27 juillet, il y avait eu plus de 410 fusillades de masse aux États-Unis en 2023, 164 enfants tués et 868 adolescents tués dans des incidents violents avec des armes à feu.

Une analyse distincte et antérieure de la KFF a établi un lien entre l’exposition des adolescents aux armes à feu et l’anxiété, le trouble de stress post-traumatique, les problèmes de performance scolaire, l’augmentation de l’absentéisme et les difficultés de concentration.

Lois sur les armes à feu en Israël

En Israël, les lois sur le contrôle des armes à feu sont relativement strictes et les citoyens, dans la plupart des cas, ne peuvent posséder qu’une seule arme et un nombre limité de balles. Cependant, depuis le début de cette année, Ben Gvir a poussé des plans pour augmenter le nombre de personnes éligibles aux licences d’armes à feu.

Selon sa politique, toute personne ayant servi comme soldat de combat de Tsahal pouvait demander une licence d’armes à feu, par rapport à aujourd’hui où seuls les soldats d’infanterie ayant reçu une formation de carabinier sont éligibles. Le changement, qui devrait être approuvé par la commission de la sécurité nationale de la Knesset, pourrait mettre des dizaines de milliers de licences supplémentaires – et donc d’armes à feu – dans les rues d’Israël.

Si les propos de Ben-Gvir conduisent à une politique et à des morts par arme à feu qui montent en flèche en Israël comme ils l’ont fait aux États-Unis, il sera rétrospectivement considéré comme se tirant une balle dans le pied et tirant sur le pays.