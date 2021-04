À bien des égards, Wrestlemania 37 s’est avéré être un spectacle spécial des immortels. C’était le premier spectacle en direct de la WWE avec une foule en direct depuis la pandémie, et lorsque le président de la WWE, Vince McMahon, a accueilli les fans, c’était l’aboutissement du travail accompli par la société au cours de l’année écoulée pour faire de Wrestlemania 37 une réalité. Et, alors que Night 1 a retiré tous les coups malgré les intempéries qui ont retardé le départ – encore une autre première dans l’histoire de Wrestlemania – Night 2 a également livré trois changements de titre parmi les 5 qui étaient en jeu. Et il n’y a pas de prix pour deviner le résultat de l’événement principal mettant en vedette Roman Reigns. Rhea Ripley a fait une déclaration audacieuse et la WWE a donné des indices clairs sur un éventuel changement de garde, faisant perdre le titre à Asuka comme elle l’a fait. L’interprète ultra-dominante et vétéran n’a guère eu l’occasion de présenter le répertoire complet de ses compétences contre le débutant. Ripley a fait ce qu’on lui demandait et a montré à l’Univers de la WWE pourquoi elle est surnommée le cauchemar, mais pensez au cauchemar original, l’impératrice de demain, Asuka. C’était une cession douce du titre dans un match court qui aurait pu être un blockbuster.

En parlant de superproductions, Edge et Daniel Bryan interprètent au niveau qu’ils peuvent, apportant des émotions brutes et un timing pur en dehors des prouesses techniques et de Roman Reigns – un artiste solide lui-même qui a une fois de plus fait face aux meilleurs du secteur – a été éclipsé par les deux génies du ring. Pourtant, Reigns a quitté le Champion, une conclusion que la plupart diraient d’avance, mais la brutalité affichée était à égalité avec n’importe quel affrontement au niveau de l’événement principal et cela a aidé le match à être élevé, parmi une foule d’autres courts, mais divertissants. .

Les deux matchs les plus surprenants sont venus de la mêlée de mi-carte – pour le titre Intercontinental et le titre américain. Sheamus et Jedusor ont fait ce qu’ils savent le mieux, à savoir se bagarrer et ils se sont bagarrés les uns les autres. Sheamus a presque brutalisé Riddle avec ses côtelettes massives et ses lourdes infractions. Le seul raté pour ainsi dire était quand Sheamus a essayé un bruit blanc de haut niveau, mais n’a pas réussi à livrer. Riddle a lutté comme une star et dans une tentative de faire un lion sault de la corde du milieu a mangé un Brogues Kick – l’une des séquences les plus innovantes que vous verriez pour un coup de pied de vélo, et l’ancien combattant de MMA l’a bien vendue. En ce qui concerne Crews et Big E, gardez simplement Crews loin du micro et laissez-le être lui-même sur le ring et vous ne trouverez pas un meilleur interprète que lui. Les équipages ont été massivement aidés par l’expérience de Big E lui-même alors que les deux puissances se rencontraient. Pas de slugfest ou de démonstration de puissance sur le ring, ils sont allés directement chercher de gros spots et l’ont exécuté avec une bonne mesure dans le Nigerian Drum Fight (essentiellement un combat de rue). L’interférence du monstrueux Babatunde était une inclusion surprise mais fonctionne très bien dans Crews » pour revenir aux racines » et installe cette rivalité pendant un certain temps. Big E livré en grand.

Kevin Owens et Sami Zayn sont à peu près passés sous le radar et même si le point culminant a été que Logan Paul a été assommé par KO, Owens et Zayn ont donné un match digne de Wrestlemania – c’est dommage que le match n’ait été pour aucun titre ou pour un meilleur scénario. . Ce n’était pas non plus à la hauteur du niveau que les deux interprètes auraient pu le faire. Pourtant, ils ont livré un match à élimination directe. Un peu répétitif en termes de mouvements, mais la passion et le cœur de ces deux meilleurs amis de la vie réelle mis pour leurs matchs sont une chose de beauté.

Résultats de la WWE Wrestlemania 37 2021, points forts de la deuxième journée: Roman Reigns conserve le championnat Smackdown dans une fin chaotique

Shayna Baszler & Nia Jax ont dû se contenter de Natalya & Tamina et des accessoires des deux vétérans qui ont porté le match. Tamina a parfois hésité et Nia Jax, aussi raide que possible, a eu des moments maladroits. Mais Baszler a brillé surtout pendant son temps avec le général vétéran du ring Natalya au milieu. C’est juste criminel de voir Natalya ne figurer dans aucune image de titre en tant que concurrente en simple parce qu’elle peut contrôler et déplacer un match comme si ce n’était l’affaire de personne et elle l’a fait une fois de plus dans le match par équipe. Une victoire pour la connexion Hart-Samoan aurait été une bonne idée, mais Jax et Baszler sont l’équipe de l’argent dans la division féminine et vont l’être pendant longtemps.

Cependant, un match qui ne semblait pas juste était celui qui a ouvert l’émission Night 2 – une rivalité frémissante entre The Fiend et Randy Orton. D’énormes accessoires à l’accumulation et cela n’aurait pas pu devenir plus effrayant et plus étrange. Alexa Bliss a été une révélation dans son nouveau rôle et Randy Orton a, comme toujours, pris cette histoire comme un canard dans l’eau. Ce qui restait, c’était pour l’interprète Bray Wyatt à l’intérieur du Fiend d’avoir plus de temps et d’en faire un match. Malheureusement, les matchs gimmick le restent même si vous ajoutez la vaste expérience de quelqu’un comme Orton et même Wyatt d’ailleurs. Une fin brusque n’était pas non plus idéale. Le seul réconfort était le regard obsédant de Bliss à la fin du match et le regard noir qui a suivi avec Wyatt. Le scénario continue d’être intrigant, mais le match n’a pas été à la hauteur du battage médiatique.

RÉSULTATS COMPLETS

Champion universel Roman Reigns a vaincu. Edge contre Daniel Bryan – Match triple menace

Randy Orton a vaincu. Le démon

Rhea Ripley bat. Championne féminine de Raw Asuka

Sheamus déf. Champion des États-Unis Riddle

Apollo Crews déf. Champion intercontinental Big E (combat de tambour nigérian)

Kevin Owens a vaincu. Sami Zayn

Les champions par équipe féminine de la WWE Shayna Baszler et Nia Jax ont battu. Natalya et Tamina

Nuit 1

Le champion de la WWE Bobby Lashley a vaincu. Drew McIntyre

Natalya et Tamina remportent Tag Team Turmoil pour gagner une équipe féminine de la WWE

Match de championnat la nuit 2 de WrestleMania

Cesaro a vaincu. Seth Rollins

AJ Styles et Omos déf. Le nouveau jour pour devenir des champions par équipe Raw Tag

Braun Strowman bat. Shane McMahon (Match en cage d’acier)

Bad Bunny et Damian Priest battent. The Miz et John Morrison

Bianca Belair bat. Sasha Banks remportera le championnat féminin de SmackDown

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici