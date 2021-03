WWE Fastlane nous a donné un aperçu de ce à quoi s’attendre à WrestleMania et le dernier épisode de WWE RAW s’est poursuivi avec la préparation du méga PPV de deux jours. Avec seulement 19 jours pour la plus grande étape de la WWE, plusieurs matchs ont été disputés lors de l’édition du 22 mars de l’émission de la marque rouge. Rhea Ripley a fait ses débuts tant attendus à Raw et a immédiatement défié Asuka pour le titre féminin RAW. Peyton Royce était dans une action en tête-à-tête contre Asuka après sa promotion passionnée et enflammée la semaine dernière sur RAW Talk. Le Fiend a également fait son retour à RAW et son match contre Randy Orton pour WrestleMania était fixé. En outre, Boby Lashley a mis un coup sur Drew McIntyre avec la superstar attaquant l’Écossais obtenant une opportunité au titre de Lashley.

Résultats WWE Monday Night RAW:

Bobby Lashley a vaincu Sheamus par soumission: Bobby Lashley et Sheamus ont lancé Monday Night RAW. Un Sheamus battu et meurtri est allé aux pieds du champion. Lashley a pris le dessus lorsque Cedric Alexander et Shelton Benjamin ont utilisé une distraction pour attaquer Sheamus. Le Celtic Warrior a fait un retour en mettant The All Mighty sur le tablier pour les 10 Beats of the Bodhran. The Hurt Business a provoqué une autre distraction qui a permis à Lashley de connecter un spinebuster et d’appliquer le Hurt Lock pour la victoire.

Asuka a battu Peyton Royce par soumission: Peyton Royce a eu l’opportunité de montrer son talent de célibataire après son discours compatissant à RAW talk la semaine dernière. Cependant, elle était contre Asuka. L’Impératrice a pris le contrôle dès le début, mais Royce a riposté. L’ancienne IIconic a gardé Asuka en défense pendant un certain temps, elle a même appliqué un leglock unique. Royce a fait une quasi-chute, mais elle a finalement perdu le match après qu’Asuka ait appliqué l’Asukalock.

Drew McIntyre a battu Cedric Alexander et Shelton Benjamin dans un match à handicap: Drew McIntyre avait beaucoup à gagner du match handicap. Une victoire pour lui signifierait que Shelton Benjamin et Cedric Alexander seraient bannis du ring à WrestleMania. McIntyre a regardé fort mais Benjamin a réussi à le faire dérailler à plusieurs reprises. The Hurt Business a commencé à dominer le Scottish Powerhouse à mi-chemin du match, mais l’ancien champion de la WWE a commencé à reprendre son sang-froid et a cloué Benjamin et Alexander avec deux coups de pied Claymore pour la victoire.

Braun Strowman a vaincu Elias via un tombé: Strowman a dominé le match dès le début tout en parlant de trash à McMahon. Il a remporté une victoire facile avec un Running Powerslam.

Autres résultats: