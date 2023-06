Rhea Ripley a présenté une nouvelle ceinture, Damian Priest livre Money in the Bank Spot

Rhea Ripley a reçu le nouveau championnat du monde féminin lors de l’épisode de WWE RAW de cette semaine. Avant les célébrations emphatiques de Ripley, le lundi soir à l’Intrust Bank Arena de Wichita, Kansas a vu des batailles intenses avec Cody Rhodes affrontant The Miz dans le défi d’ouverture. Becky Lynch, qui a battu Sonya Deville lors de la qualification Money in the Bank la semaine dernière, affrontait Chelsea Green. Damian Priest a participé à son dernier match de qualification Money in the Bank et a battu Matt Riddle dans un combat amusant. Bronson Reed et Ricochet, qui se sont affrontés il y a quelques semaines, ont réglé des affaires non résolues. Dans les autres confrontations, Raquel Rodriguez a affronté Shayna Baszler tandis que Chad Gable affrontait Erik. L’épisode de lundi de WWE RAW s’est conclu par un combat de poids lourds entre les paires de Sami Zayn, Kevin Owens et Gunther, Ludwig Kaiser.

Cody Rhodes contre The Miz :

Le Miz a ouvert la bataille avec une tentative d’attaquer Cody Rhodes par derrière. Mais Rhodes a compris le motif et a pu limiter le coup soudain. Miz s’est concentré sur le bras blessé de Rhodes, mais l’American Nightmare a rapidement trouvé un retour, utilisant un Cody Cutter pour remporter la victoire.

Becky Lynch contre Chelsea Green :

Les premières minutes du combat ont été entièrement dominées par Becky Lynch. Sonya Deville est ensuite intervenue pour distraire Lynch avec Green tirant le meilleur parti de l’opportunité. Green a gardé le dessus la plupart du temps avant que Lynch ne se ressaisisse et n’utilise le DisArmHer pour remporter le défi.

Damian Priest contre Matt Jedusor :

Avant d’entrer dans l’arène pour son dernier match de qualification masculin pour le MITB, Priest a dit aux autres membres de Judgment Day de le laisser gérer cela lui-même auparavant. Priest et Riddle étant tous deux des attaquants qualifiés, leur combat a été décoré de multiples coups de pied, coups de poing, genoux et coudes. En fin de compte, Priest a opté pour une approche plus agressive et cela a fait le travail pour lui.

Bronson Reed contre Ricochet :

Ricochet a lancé la bataille avec un dropkick dans le but de déséquilibrer Reed. Mais il n’a pas réussi sa tentative avec Reed qui a lancé quelques frappes brutales pour réprimer l’attaque. Nakamura et The Rockstar ont soudainement attaqué Reed, ce qui a conduit Ricochet à être disqualifié.

Raquel Rodriguez contre Shayna Baszler :

Rodriguez et Bazler ont échangé quelques coups de pied au stade initial de la bataille avant que Baszler n’attaque directement la jambe de son adversaire. À la fin, Rousey est venue aider Baszler et l’a aidée à voler la victoire avec un rollup.

Chad Gable contre Erik :

Erik a accueilli Gable avec un coup de tête plongeant pour faire le mal initial au dôme. Mais Erik a pu établir rapidement son contrôle en se concentrant sur son jeu de pouvoir. Valhalla a tenté d’agresser Dupri en courant autour du ring mais a finalement été vaincu par une traînée de bras. Gable a finalement prévalu avec un saute-mouton dans un coucher de soleil dans le coin.

Sami Zayn et Kevin Owens contre Gunther et Ludwig Kaiser :

Gunther et Zayn ont commencé l’action pour leurs équipes. Zayn a évité une côtelette et a tenté quelques-unes des siennes. Mais Gunther a géré les deux sans effort et l’a fait tomber. Au fur et à mesure que la bataille se poursuivait, il semblait que l’Imperium avait le dessus, mais Gunther n’a pas été en mesure de maintenir Zayn assez longtemps pour assurer le compte à trois. Jedusor a tenté d’intervenir mais a été arrêté par un coup de pied de Gunther. Enfin, Zayn a vaincu Kaiser avec le Blue Thunderbomb pour assurer la victoire.