Rhea Kapoor s’ouvre sur la réalisation de la star d’Adipurush Kriti Sanon dans The Crew, l’appelle “fille authentique”

Alors que l’actrice de Bollywood Kriti Sanon se prépare à travailler dans le film comique The Crew, la réalisatrice du film, Rhea Kapoor, a révélé la raison pour laquelle Kriti a été choisi pour son rôle dans le film. Rhea déclare que c’est l’authenticité de Kriti qui l’a aidée à décrocher le rôle.

Selon le rapport d’IANS, la dernière annonce de Kriti, Kareena Kapoor Khan et Tabu se réunissant est devenue le sujet de discussion de l’industrie. Avec Rhea aux commandes, le film marque ses retrouvailles avec Kareena après Veere Di Wedding dont Rhea était la productrice.

Regardez Rhea et son équipe s’éclater avant même le tournage du film







Faisant l’éloge de Kriti, Rhea a déclaré: “C’est une fille vraiment authentique. Dès que vous la rencontrez, vous savez qu’elle reste fidèle à ses racines et à sa famille, et c’était vraiment important pour ce personnage et le film.” Elle a ajouté : “Plus que toute autre chose, j’aime le fait que Kriti soit si déterminée et travailleuse. De cette génération d’héroïnes, elle a été la plus diversifiée dans son travail. Elle a trouvé un bon équilibre et j’apprécie vraiment cela. Elle est vraiment fantastique” The Crew sera produit par Ektaa R Kapoor. Pendant ce temps, Kriti a Bhediya pour la libération, après quoi elle a Adipurush, Shehzada et Ganapath dans le pipeline.

LIS: Kareena Kapoor, Tabu, Kriti Sanon étourdissent dans des tenues entièrement noires alors qu’ils posent pour la couverture du magazine

Parlant d’Adipurush, la réalisation d’Om Raut a été repoussée de janvier à juin 2023. L’adaptation cinématographique de Ramayana avec Prabhas dans le rôle de Lord Rama, Kriti Sanon dans Sita et Saif Ali Khan dans Ravana, est l’un des films les plus attendus du cinéma indien. . Le film, qui devait auparavant sortir le 12 janvier 2023, a maintenant été reporté et sortira en salles le 16 juin 2023.

Après que le teaser du film ait été vivement critiqué pour ses faibles effets visuels caricaturaux, la rumeur disait que le producteur du film, Bhushan Kumar, avait demandé à l’équipe de retravailler l’ensemble des effets visuels. La note d’Om confirme ces spéculations car le cinéaste a mentionné que le film avait été repoussé de six mois pour “donner une expérience visuelle complète aux téléspectateurs”.