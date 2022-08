Rhea Kapoor partage le premier aperçu du petit garçon de Sonam Kapoor-Anand Ahuja

Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont commencé un nouveau chapitre de leur vie le 20 août. Alors que Sonam accueillait son premier enfant avec Anand, ils ont célébré le fait de devenir parents. Sonam Kapoor a partagé un message sur les réseaux sociaux remerciant tout le monde et annonçant la naissance de son fils.

Rhea Kapoor a publié un certain nombre d’images montrant le petit fils de Sonam Kapoor. Rhea, cependant, couvrit le visage de l’enfant par des émoticônes.





La légende de son message disait : “Rhea masi ne va pas bien. La gentillesse est trop. Le moment est irréel. Je t’aime @sonamkapoor la maman la plus courageuse et @anandahuja le papa le plus aimant. Mention spéciale new nani @kapoor.sunita # monneveu #phénomène de tous les jours (sic).”

Dans une interview avec Vogue, l’actrice a expliqué qu’elle avait été trollée pour sa séance photo de grossesse. Elle a dit : “Je pense que la seule chose qui m’a fait grandir, c’est de réagir à des choses auxquelles je n’ai pas besoin de réagir. Heureusement, c’est venu en grande partie avec l’âge, mais c’est aussi parce que je comprends que je vis une vie très enchantée. Je viens d’un endroit extrêmement privilégié et je n’ai littéralement rien à redire, donc si quelqu’un dit quelque chose de négatif à mon sujet derrière un clavier, ce ne sont vraiment pas mes affaires.

Elle a ajouté : “Si je publie quelque chose pour célébrer mon corps et ma féminité aujourd’hui, cela ne devrait pas être une surprise. J’ai toujours été le genre de personne à discuter publiquement de problèmes comme les cernes, le SOPK, la prise de poids et les étirements. Des marques.”

Neetu Kapoor avait profité de son compte Instagram pour annoncer l’arrivée du bébé de Sonam. La note disait : “Le 20.08.2022, nous avons accueilli notre beau petit garçon avec la tête baissée et le cœur ouvert. Merci à tous les médecins, infirmières, amis et famille qui nous ont soutenus dans ce voyage. Ce n’est que le début, mais nous savons que nos vies ont changé à jamais Sonam et Anand.