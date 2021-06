New Delhi : Cela fait un an que l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput nous a quittés pour sa demeure céleste le 14 juin 2020. Cependant, ses amis, sa famille et ses fans sont toujours sous le choc de sa disparition soudaine et tragique. Ils le gardent tous en vie dans des images et des souvenirs, en espérant qu’il soit enfin en paix maintenant.

Lors du premier anniversaire de la mort de l’acteur (14 juin), l’actrice Rhea Chakraborty est allée sur Instagram et a partagé une note émouvante avec une photo de leurs jours de rendez-vous et a souhaité qu’il revienne.

Elle a écrit, « Il n’y a pas un moment où je crois que tu n’es plus là.

Ils ont dit que le temps guérissait tout mais tu étais mon temps et mon tout.

Je sais que tu es mon ange gardien maintenant – me regarde avec ton télescope depuis la lune et me protège.

Je t’attends tous les jours pour venir me chercher, je te cherche partout – je sais que tu es là avec moi ..

Ça me brise tous les jours, puis je pense à toi en train de dire – « tu as ce bebu » et je continue jusqu’au lendemain.

Un barrage d’émotions traverse mon corps à chaque fois que je pense que tu n’es pas là.

J’ai mal au cœur d’écrire ça, j’ai mal au cœur de ne plus ressentir..

Il n’y a pas de vie sans toi, tu en as pris le sens avec toi.

Ce vide ne peut pas être comblé.

Sans toi, je suis immobile..

Mon doux garçon ensoleillé, je promets de te donner « Malpua » tous les jours et de lire tous les livres de physique quantique de ce monde – s’il te plaît, reviens vers moi

Tu me manques mon meilleur ami, mon homme, mon amour..

Bebu et putput pour toujours.. »

Le duo se fréquentait lorsque ce dernier se serait suicidé. L’acteur a été retrouvé mort dans son appartement de Bombay le 14 juin 2020 – dans un cas apparent de suicide. Cependant, depuis lors, divers détails de la vie personnelle de l’acteur ont été publiés dans les médias et l’affaire est en instance.

La mort d’un acteur populaire dans des circonstances mystérieuses en a fait une affaire sensationnelle pendant des mois avec des agences de premier plan telles que le Central Bureau of Investigation (CBI), le Narcotics Control Bureau (NCB) et la Enforcement Directorate (ED) enquêtant respectivement sur l’affaire sous divers angles. .

Que son âme repose en paix!