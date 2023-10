Rhea Chakraborty révèle si elle a donné de la drogue à Sushant Singh Rajput

Rhéa Chakraborty a enfin parlé de son petit ami et acteur de Bollywood Sushant Singh Rajputla mort après trois longues années. Elle a révélé la haine à laquelle elle est confrontée encore aujourd’hui. L’actrice a même été interrogée sur son séjour en prison après avoir prétendument acheté de la drogue à Sushant avec son frère. Showik Chakraborty. Lors d’un conclave, on a demandé à Rhea si elle fournissait de la drogue à Sushant, ce à quoi l’actrice a répondu avec irritation : « J’en ai fini avec ce sujet. Je ne veux pas parler de drogue ; je ne veux pas parler de NCB. Je je ne veux pas parler de CBI.

Rhea Chakraborty dit que les gens voulaient qu’elle meure aussi après la mort de Sushant Singh Rajput, car ils estimaient qu’elle ne méritait pas de vivre

Le chemin #RheaChakraborty s’est exprimé avec clarté et confiance lors de #ConclaveMumbai23 et l’ovation debout qu’elle a reçue du public ?? J’ai tellement de choses à dire et à partager. C’est une femme vraiment forte et je suis tellement heureuse qu’elle n’ait pas laissé l’adversité l’affecter !! pic.twitter.com/prCGkFk11Q Abhay (@Ab_hai24) 5 octobre 2023

Au cours de la même interaction, Rhea a eu le courage de parler de la façon dont les gens la regardent avec des yeux pitoyables. Elle sait qu’ils se demandent pourquoi elle est encore en vie. Elle a également déclaré qu’il y avait d’autres personnes qui la soutenaient et qui pensaient qu’elle devrait passer à autre chose. « Quand je discute avec des gens, je peux entendre leurs pensées. Parfois, ils me regardent et pensent qu’elle ne ressemble pas à une criminelle. Je peux le ressentir, mais est-ce important pour moi ? Absolument pas. » Rhea Chakraborty a même mentionné qu’elle ne parviendrait jamais à tourner la page sur Sushant Singh Rajput, car il s’agit de sa perte personnelle, mais elle essaie définitivement d’avancer et a une perspective changée sur la vie aujourd’hui.

Sushant Singh Rajput serait mort par suicide et aurait été retrouvé mort dans son appartement le 14 juin 2020. La famille de Sushant a tenu Rhea pour responsable de sa mort, l’a blâmée et a même déposé une plainte contre elle. Cela fait trois ans depuis la mort de l’acteur, et le vide de sa perte restera à jamais.