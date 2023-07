Rhea Chakraborty réagit après que NCB ait décidé de ne pas contester sa libération sous caution dans une affaire de drogue

Rhea Chakraborty a publié une vidéo après que NCB a décidé de ne pas la contester. Son affaire de drogue liée à la mort de Sushant Singh Rajput.

Le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB), mardi, a déclaré à la Cour suprême qu’il ne contestait pas la caution accordée à l’acteur Rhea Chakraborty dans le cadre d’une enquête liée à la drogue liée à la mort de la star de cinéma Sushant Singh Rajput. Après la décision de NCB, mercredi, Rhea s’est rendue sur Instagram et a posté une vidéo d’elle-même et a écrit « gratitude », avec des emoji mains jointes.

Regarde:

Le solliciteur général supplémentaire SV Raju a déclaré à un banc de juges AS Bopanna et MM Sundresh que NCB ne contestait pas la caution mais que la question de droit devait rester ouverte en ce qui concerne l’article 27-A de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS). Le tribunal supérieur, qui entendait la requête du NCB contre l’ordonnance de la Haute Cour de Bombay accordant une caution à Chakraborty, la petite amie de Rajput, a pris note de la soumission de l’ASG sur un changement dans la position de l’agence anti-drogue sur sa caution, mais a précisé que le jugement du HC ne sera pas considérée comme un précédent dans tout autre cas.

« Après avoir entendu l’ASG, à ce stade, la contestation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où l’octroi d’une caution ne peut être requise. Cependant, la question de droit soulevée est laissée ouverte pour être examinée dans un cas approprié et, à ce titre, le jugement peut ne pas être traité comme un précédent dans aucun autre cas », a déclaré le banc.

Le NCB a inculpé Chakraborty en vertu de la stricte section 27-A de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS) qui concerne le « financement et l’hébergement du trafic de drogue illégal ». Il entraîne une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans et une interdiction d’accorder une caution. La Haute Cour avait déclaré que le simple fait de payer pour une transaction de drogue particulière ne constituait pas un financement du trafic de drogue.

« Les allégations contre la requérante de dépenser de l’argent pour se procurer de la drogue pour Sushant Singh Rajput ne signifieront donc pas qu’elle a financé le trafic illicite », avait déclaré la Haute Cour. Il a également noté qu’héberger un délinquant au sens de la loi reviendrait à fournir de l’argent pour la consommation de drogue de cette personne tout en lui donnant un toit et de la nourriture.

Tout en lui accordant une caution sur une caution personnelle de Rs 1 lakh, la Haute Cour avait observé dans son ordonnance que Chakraborty n’avait pas d’antécédents criminels et qu’il était peu probable qu’elle falsifie des preuves ou affecte l’enquête pendant sa libération sous caution. Rajput, pour qui Rhea aurait acheté de la drogue, n’avait aucune crainte d’être arrêté et, par conséquent, l’accusation d’hébergement ne pouvait pas non plus être appliquée, avait-il déclaré. Le tribunal avait également rejeté l’argument selon lequel la caution de Rhea devait être rejetée pour « envoyer un message fort » à la société.

Le tribunal a également estimé qu’une interprétation détaillée de la loi NDPS et des jugements antérieurs de la Cour suprême montrait que toutes les infractions à la loi n’étaient pas passibles de caution. Aussi, l’article 27-A peut être invoqué même si la quantité de drogue saisie n’est pas « commerciale », a précisé le juge.

En Inde, une infraction sous caution est en vertu de laquelle une personne peut être élargie sous caution après son arrestation. Dans les cas non libérables, notamment ceux de viol, de meurtre, d’enlèvement, de traite des êtres humains, de contrefaçon et de terrorisme, la caution dépend de la discrétion du tribunal.

Cependant, dans le cas de Chakraborty, puisqu’il n’y avait pas de financement ou d’hébergement (de drogues ou de ses consommateurs), l’article 27-A ne pouvait pas être appliqué, a déclaré le HC. Rajput, 34 ans, a été retrouvé pendu dans son appartement de la banlieue de Bandra le 14 juin 2020. Après qu’un cas d’incitation présumée au suicide a été enregistré contre Chakraborty par les parents de Rajput, une enquête parallèle sur l’achat présumé de drogue par elle a également commencé sur la base de ses chats WhatsApp. (Avec les entrées de PTI)