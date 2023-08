Rhea Chakraborty quitte Bunty Sajdeh et trouve l’amour auprès de l’homme d’affaires Nikhil Kamath ?

Les rumeurs et les spéculations sur les rencontres se propagent en ligne comme une traînée de poudre. Et si vous travaillez dans le secteur du divertissement, tout le monde parle en un rien de temps. Tel est le cas de Rhéa Chakraborty qui a encore une fois attiré l’attention pour les rumeurs de rencontres. Le Chehré L’actrice est liée depuis un certain temps à Bunty Sajdeh, le frère homme d’affaires de Seema Sajdeh. Cependant, les dernières rumeurs qui deviennent virales en ligne sont que Rhea ne sort pas avec Bunty mais a trouvé l’amour auprès du fondateur de Zerodha. Nikhil Kamath.

Rhea Chakraborty quitte Bunty Sajdeh ; trouve l’amour en Nikhil Kamath ?

Selon un article de Reddit, Rhea Chakraborty sort avec Nikhil Kamath. L’utilisateur a mis une histoire vraie avec un hashtag dans la publication. À la fin de l’année dernière, Rhea Chakraborty a fait la une des journaux pour avoir fréquenté Bunty Sajdeh. Il a été dit que Bunty avait été à ses côtés lors de son procès médiatique après la mort tragique de Sushant Singh Rajput en 2020. Les médias de divertissement ont affirmé que Rhea et Bunty se connaissaient depuis longtemps. Rhea a également travaillé avec ses sociétés de gestion des talents. Cependant, ils ont tous deux choisi de garder leur relation privée. Et maintenant, selon le post de Reddit, il semble que le Roadies l’actrice ne sort pas avec Bunty mais avec Nikhil. Fait intéressant, selon la rumeur, Nikhil sortirait avec Miss Monde Manushi Chhillar.

Nikhil Kamath et Rhéa Chakraborty

Manushi Chhillar et Nikhil Kamath rumeurs de fréquentation

L’année dernière, un reportage affirmait que Manushi et Nikhil se voyaient depuis 2021. Cependant, les deux voulaient garder leur liaison privée. Manushi Chhillar et Nikhil ont également voyagé ensemble. Il a été dit que Manushi ne souhaitait pas discuter de sa vie personnelle et estimait que cela pourrait détourner l’attention de sa carrière. Elle vient d’entrer à Bollywood avec Akshay Kumar en vedette Samrat Prithviraj. Leurs familles et amis étaient au courant mais ont gardé cela privé.

Pour en revenir au lien entre Rhea Chakraborty et Bunty, l’actrice a été aperçue une fois en train de quitter la résidence de Bunty. Un portail de divertissement a partagé la vidéo qui est devenue virale en un rien de temps. Rhea a été trollée par les internautes et une fois de plus, ils l’ont assassinée, la qualifiant de dégoûtante et sans vergogne. Rhea avait apparemment réagi à la même chose en publiant un message sur son trait toxique. Que Rhea sorte avec Nikhil reste pour l’instant une spéculation à moins que les deux parties impliquées ne confirment les rumeurs. D’un autre côté, Bunty était auparavant liée à l’actrice Sonakshi Sinha.