Rhea Chakraborty publie des publications sur les réseaux sociaux pour Sushant Singh Rajput après sa disparition | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Rhea Chakraborty a fait l’objet d’un examen minutieux des médias et d’un procès public après la mort choquante et prématurée de l’acteur Sushant Singh Rajput le 14 juin 2020. Rhea était la petite amie de Sushant et a été accusée par sa famille de blanchiment d’argent. L’actrice a également été convoquée par le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) et a dû passer un mois en détention judiciaire l’année dernière dans une affaire de trafic de drogue en cours, en lien avec la mort de l’acteur décédé.

À l’occasion du 29e anniversaire de Rhea aujourd’hui, nous regardons les messages que l’actrice a partagés avec Sushant après sa mort.

« Éternellement connecté à l’infini et au-delà »

Le premier message de Rhea après la mort de l’acteur était à l’occasion de son premier anniversaire de décès. L’actrice a partagé un long post se souvenant de Sushant avec une photo adorée des deux. « J’ai toujours du mal à faire face à mes émotions… un engourdissement irréparable dans mon cœur. C’est toi qui m’as fait croire à l’amour, à son pouvoir », a écrit l’actrice.

Elle a en outre noté: «Vous étiez tout ce qu’une belle personne pouvait être, la plus grande merveille que le monde ait vue. Mes mots sont incapables d’exprimer l’amour que nous avons et je suppose que vous le pensiez vraiment quand vous avez dit que cela nous dépasse tous les deux. Tu as tout aimé d’un cœur ouvert, et maintenant tu m’as montré que notre amour est en effet exponentiel. Soyez en paix Sushi. 30 jours à te perdre mais une vie à t’aimer…. Éternellement connecté à l’infini et au-delà ».

Rhea demande à Amit Shah d’ouvrir une enquête du CBI sur la mort de SSR

Plus d’un mois après la mort de Sushant Singh Rajput, Rhea a demandé au ministre indien de l’Intérieur, Amit Shah, une enquête du CBI sur la mort du défunt acteur. «Je vous demande (Amit Shah) les mains jointes d’ouvrir une enquête du CBI sur cette affaire. Je veux seulement comprendre quelles pressions ont poussé Sushant à franchir cette étape », a écrit l’actrice.

Dil Béchara

Après la sortie du film Dil Bechara de SSR, Rhea a partagé un post où l’acteur manquait. « Il me faudra toute ma force pour te regarder. Tu es ici avec moi, je sais que tu l’es… Je te célébrerai toi et ton amour, le héros de ma vie… nous », a écrit Rhea.

Premier anniversaire de la mort de la SSR

À l’occasion du premier anniversaire de la mort de SSR, Rhea a écrit une longue note déchirante sur l’absence de l’acteur. « Il n’y a pas un moment où je crois que tu n’es plus là. Ils ont dit que le temps guérissait tout mais tu étais mon temps et mon tout », a écrit l’actrice de ‘Chehre’.

Elle a ajouté: « Mon cœur a mal d’écrire ceci, mon cœur a mal de ne plus ressentir. Il n’y a pas de vie sans vous, vous en avez pris le sens avec vous. Ce vide ne peut pas être comblé.. Sans vous, je reste immobile.. Mon doux garçon ensoleillé, je promets de vous donner « Malpua » tous les jours et de lire tous les livres de physique quantique de ce monde – s’il vous plaît, revenez me voir tu me manques mon meilleur ami, mon homme, mon amour..Bebu et putput pour toujours ».