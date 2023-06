Rhea Chakraborty partage une vidéo inédite avec Sushant Singh Rajput à l’occasion de son 3e anniversaire de décès: « J’aurais aimé que tu sois là »

Aujourd’hui marque le troisième anniversaire de la mort du défunt acteur Sushant Singh Rajput. L’acteur a bénéficié d’un énorme nombre de fans et les fans affluent en hommages au défunt acteur. Rhea Chakraborty a également partagé une vidéo romantique inédite avec l’acteur alors qu’elle se souvient de lui le jour de son anniversaire de mort.

Mercredi, Rhea Chakraborty s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé une courte vidéo dans laquelle on peut la voir tenant Sushant Singh Rajput près de lui, la serrant dans ses bras par derrière alors qu’ils profitent d’un séjour romantique. L’actrice a ajouté que Rhea a ajouté la chanson emblématique de Pink Floyd « Wish You Were Here » à la vidéo et a sous-titré le message avec un cœur et un emoji infini.





Rhea Chakraborty et Sushant Singh Rajput sortaient ensemble et l’actrice a officialisé leur relation sur Instagram en postant une photo sur le 36 de l’acteur.e anniversaire et a écrit : « Joyeux anniversaire au plus beau « trou noir supermassif » connu de l’humanité ! Brille sur ton diamant fou @sushantsinghrajput #boywithagoldenheart #rheality. Le duo allait apparemment se marier fin 2020 lorsque l’acteur est tombé.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé pendu dans son appartement à Bandra le 14 juin 2020. La mort de l’acteur a laissé ses fans ainsi que des amis de la fraternité cinématographique sous un choc immense. Rhea Chakraborty a été arrêtée par NCB dans une affaire de drogue liée à la mort de Sushant Singh Rajput en 2020 et après avoir passé un mois dans la prison de Byculla à Mumbai, l’actrice a été libérée sous caution.

Rhea Chakraborty a récemment fait son retour dans le showbiz avec la saison 19 de MTV Roadies. L’actrice est l’un des chefs de gang de l’émission avec Prince Narula, Gautam Gulati et Sonu Sood.

Pendant ce temps, Sushant Singh Rajput, qui a rendu son dernier soupir le 14 juin 2020, a fait sa place dans le cœur du public avec ses performances dans certains des films à succès comme Chhichhore, MS Dhoni : The Untold Story, PK, et plus encore. Son dernier film, Dil Bechara, est sorti 10 jours après la mort de l’acteur et a suscité une réponse positive du public.

