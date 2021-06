Rhea Chakraborty partage une superbe photo ensoleillée avec une citation inspirante | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Rhea Chakraborty a partagé une magnifique photo ensoleillée d’elle-même dans un haut noir avec des broderies blanches, les cheveux ouverts avec une citation inspirante sur ses histoires Instagram le mardi 29 juin.

L’actrice a sous-titré la photo comme suit: « Lève-toi et brille. »

On peut voir Rhea sourire devant la caméra tout en portant un maquillage minimal et des boucles d’oreilles en or.

Plus tôt, lors du premier anniversaire de la mort de l’acteur de petit ami de Rhea, Sushant Singh Rajput, l’actrice a partagé une longue note où elle dit que le défunt acteur était son « tout » et qu’il lui manque cruellement.

« Il n’y a pas un moment où je crois que tu n’es plus là.

Ils ont dit que le temps guérissait tout mais tu étais mon temps et mon tout », a écrit l’actrice.

Appelant Sushant son ‘ange gardien’, l’actrice a poursuivi: « Je sais que vous êtes mon ange gardien maintenant – me regardant avec votre télescope depuis la lune et me protégeant. Je t’attends tous les jours pour venir me chercher, je te cherche partout – je sais que tu es là avec moi Ça me brise tous les jours, puis je pense à toi en train de dire – « tu as ce bebu » et je continue le lendemain. Un barrage d’émotions traverse mon corps à chaque fois que je pense que tu n’es pas là.

« Il n’y a pas de vie sans toi, tu en as pris le sens avec toi. Ce vide ne peut pas être comblé. mon meilleur ami, mon homme, mon amour.. Bebu et putput pour toujours », a conclu le joueur de 28 ans.

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans le thriller mystérieux « Chehre » de Rumi Jaffery. Amitabh Bachchan, Emraan Hashmi et Krystle D’Souza sont les vedettes du film.