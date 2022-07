Rhea Chakraborty partage un message énigmatique après avoir été accusée par la sœur de Sushant Singh Rajput [View Post]

Après Sushant Singh Rajputsa disparition, Rhéa Chakraborty a été dans les nouvelles pour beaucoup de mauvaises raisons. En 2020, elle a été arrêtée par le NCB pour possession et consommation de drogue et a été libérée sous caution après environ un mois. Récemment, la sœur de Sushant Singh Rajput, Priyanka Singh, a donné une interview, et elle avait quelques allégations contre Rhea. Elle a déclaré que depuis que Rhea est entrée dans la vie de Sushant, elle sentait que quelque chose n’allait pas. Priyanka a également déclaré que Rhea avait également créé des problèmes entre elle et Sushant quelques jours seulement après avoir noué une relation avec l’acteur.

Récemment, Rhea a partagé un message énigmatique après avoir été accusée par la sœur de Sushant Singh Rajput. L’actrice a partagé : “Élevez-vous au-dessus du bruit, Élevez-vous au-dessus de l’ego, Élevez-vous tellement au-dessus qu’ils ne peuvent que vous pointer du doigt. Parce que vous êtes là où ils ne pourraient jamais être. Vous êtes en paix. Vous volez avec amour. Vous ressentez de la compassion même quand ils ne te donnent aucune raison de le faire. Laisse-les se demander… Tu es suffisant. Tu es complet. Tu es adorable comme tu es.

Rhea et Sushant n’avaient jamais parlé ouvertement de leur relation, mais les messages de l’actrice sur les réseaux sociaux ont prouvé qu’ils sortaient ensemble. À l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de Sushant, Rhea avait posté sur les réseaux sociaux “Tu me manques tous les jours”

Parlant des films de Rhea Chakraborty, l’actrice a été vue pour la dernière fois dans la sortie de 2021 Chehre qui mettait en vedette Emraan Hashmi et Amitabh Bachchan dans le rôle principal. Réalisé par Rumy Jafry, le film n’a pas fait de marque au box-office mais la performance de Rhea dans le film a été appréciée. L’actrice n’a actuellement aucun film prévu, cependant, elle est assez souvent repérée par les paparazzi. Voyons quand Rhea fera son retour sur grand écran.